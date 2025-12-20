Molestia en Millonarios por diferencia económica en el duelo ante Atlético Nacional por Copa Sudamericana

La previa del duelo entre Millonarios FC y Atlético Nacional por la Copa Sudamericana ya encendió la polémica.

El partido único, programado para el 3 de marzo de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot, no solo revive una rivalidad histórica, sino que abrió un debate por las condiciones económicas y logísticas definidas tras el sorteo.

Un sorteo que favoreció la localía de Nacional

El azar ubicó al ‘verdolaga’ como local en una definición a todo o nada. Ese detalle, clave en torneos de eliminación directa, implica ingresos por taquilla y ventajas operativas.

Nacional llega, además, con el rótulo de favorito tras coronarse campeón de la Copa BetPlay 2025, mientras que el ‘embajador’ arriba con una temporada irregular y la necesidad de reivindicarse a nivel internacional.

La diferencia económica que incomodó a Millonarios

La controversia escaló cuando trascendió que la Conmebol habría otorgado a Millonarios una ayuda económica de 250,000 dólares por actuar como visitante en partido único, al no percibir ingresos por taquilla propia.

En contraste, Nacional recibiría 225,000 dólares por ser local, cifra que se suma a lo que recaude por entradas en el Atanasio.

Desde la óptica azul, la ecuación no termina de equilibrarse: si se contabiliza la taquilla del local, la brecha económica final favorecería a Nacional, situación que generó molestia interna en Millonarios, según versiones cercanas al club.

Hinchada visitante, otro foco de tensión

A la discusión financiera se sumó el tema de la tribuna visitante. La Conmebol exige destinar un espacio para aficionados del equipo foráneo, pero en Nacional contemplan pagar una multa de 20,000 dólares para no habilitar ese sector.

La decisión se ampara en antecedentes de seguridad y convivencia, ya que desde hace años no se permite el ingreso de hinchas de Millonarios al Atanasio.

Con el calendario marcado y los ánimos caldeados, el cruce promete ser intenso dentro y fuera de la cancha. Más allá del fútbol, el pulso por equidad, ingresos y seguridad ya juega su propio partido.