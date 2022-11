La historia del periodista danés que fue censurado en el Mundial de Catar 2022

Falta menos de una semana para que inicie el Mundial Catar 2022. Aunque los anfitriones aseguraron que no habrá ningún tipo de censura durante el evento deportivo, esto parece estar muy lejos de la realidad, pues no ha comenzado la Copa Mundo y ya se vio en vivo y en directo el primer episodio de censura hacia un periodista danés.

Le ocurrió al periodista de televisión Rasmus Tantholdt, quien se encontraba en directo para la cadena 'Tv2', transmitiendo en las calles de Doha, a las afuera del recién inaugurado Chedu Hotel. De repente apareció un carro de golf que abordaban varios agentes de seguridad. Las autoridades del país se bajaron del vehículo e intentaron cortar la transmisión del corresponsal, incluso uno de ellos puso su mano en el lente de la cámara mientras Tantholdt preguntaba sobre la actitud de los cataries.

Frente a esto, los agentes de seguridad se limitaban a decirle que no grabara y lo amenazaban con romperle la cámara

"Señores, ustedes invitaron a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos hacerlo?", volvió a decir el periodista.

Fue tal la insistencia de los miembros de seguridad que al danés le tocó mostrarles su acreditación de prensa de la FIFA, que le permite el cubrimiento de la Copa Mundo.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql