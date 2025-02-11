¡Volvió con gol Jhon Jader Durán! El colombiano remontó y le dio la alegría a Fenerbahce

El delantero colombiano Jhon Jader Durán se vistió de héroe este domingo, 2 de noviembre, al protagonizar la decisiva victoria del Fenerbahce por 2-3 ante el Besiktas en uno de los clásicos más apasionantes de la Superliga turca.

Pese a iniciar el encuentro desde el banquillo, el atacante cafetero ingresó en la segunda mitad para cambiar la historia del marcador, anotando el gol que consolidó la épica remontada de su equipo.

Este significativo tanto no solo aseguró los tres puntos, sino que marcó el esperado fin de una prolongada sequía goleadora para el jugador, pues es su primer gol Jhon Jader Durán Fenerbahce en casi tres meses.

Fin de la sequía para Jhon Jader Durán

La jornada representó un punto de inflexión para Durán, quien había estado ausente de las redes desde el 12 de agosto, en un partido de la fase clasificatoria de la Champions League contra el Feyenoord. Una lesión y su posterior proceso de readaptación lo mantuvieron alejado de la celebración hasta hoy.

El momento cumbre del partido llegó en el minuto 83. Con el marcador igualado a dos, Durán demostró su olfato goleador y su capacidad de presión.

El colombiano forzó un error en la defensa rival con una intensa disputa del balón dentro del área. Tras recuperar la posesión, el atacante definió con un potente remate de pierna zurda, que se convirtió en el 2-3 definitivo, desatando la euforia en el Vodafone Park. Este magistral gol Jhon Jader Durán Fenerbahce demostró la importancia de su regreso para las aspiraciones del club.

Gol de Jhon Jader Durán con el Fenerbahce

Esta anotación frente al Besiktas es apenas la segunda que Durán consigue con la camiseta del Fenerbahce, lo que aumenta su valor simbólico.

El gol llegó en un momento crucial para el equipo, que necesitaba una inyección de confianza y rendimiento tras varios partidos con resultados ajustados.