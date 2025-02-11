Egan Bernal lo reveló al fin: ¿de qué equipo es hincha en el fútbol colombiano?

El campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, Egan Bernal, volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por sus pedalazos ni por sus logros en el ciclismo, sino por una confesión que tocó fibras entre los aficionados al fútbol colombiano. En una entrevista concedida a Win Sports, el pedalista del INEOS Grenadiers reveló de qué equipo es hincha en el país, desatando una ola de comentarios, memes y reacciones en las redes.

Bernal, conocido por su sencillez y cercanía con los fanáticos, confesó que su corazón futbolero late por Millonarios Fútbol Club, uno de los equipos más populares y exitosos de Colombia. “La verdad, le hago fuerza a Millonarios. Mi novia, María Fernanda Manotas, es hincha de Millos, y desde que estamos juntos empecé a seguir más al equipo”, expresó entre risas el ciclista zipaquireño.

RELACIONADO Egan Bernal confesó su frustración de competir con Tadej Pogacar

El efecto Falcao también influyó en su cariño por Millonarios

Egan no solo reconoció la influencia de su pareja en su gusto por el conjunto capitalino, sino que también destacó el papel del delantero Radamel Falcao García, quien regresó al fútbol colombiano para vestir la camiseta azul, generando una revolución mediática y emocional entre los hinchas.

“El hecho de que Falcao esté en Millonarios también me hizo cogerle más cariño”, añadió Bernal durante la conversación.

Las declaraciones del campeón del Tour rápidamente se volvieron virales, y miles de fanáticos del cuadro ‘embajador’ celebraron su apoyo, considerándolo “otro refuerzo de lujo, pero desde el ciclismo”.

Un deportista que une pasiones en Colombia

La confesión de Egan Bernal refleja cómo el deporte une fronteras y pasiones. A pesar de ser una figura mundial del ciclismo, el colombiano mantiene su conexión con las tradiciones locales y con el fútbol, un deporte que moviliza emociones en todo el país.

Su simpatía por Millonarios no solo fortaleció el vínculo con los hinchas del club, sino que también demostró que los ídolos del deporte nacional pueden compartir y disfrutar las alegrías del fútbol como cualquier aficionado. En redes, muchos ya bromean con la posibilidad de verlo algún día en El Campín alentando al equipo albiazul, esta vez sin bicicleta, pero con la misma pasión que lo caracteriza en cada competencia.