🔴 EN VIVO 🔴 Ecuador vs. Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea el juego en directo

Ecuador y Colombia se enfrentan hoy por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina. Siga el partido EN VIVO desde las 6:00 p.m. por el canal RCN y la app RCN.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
03:27 p. m.
La Selección Colombia Femenina vuelve a la acción este martes 28 de octubre, enfrentando a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL.

El partido podrá verse en vivo por el Canal RCN y en la app de RCN, desde las 6:00 p.m. (hora colombiana).

El conjunto dirigido por Ángelo Marsiglia llega motivado tras vencer 4-1 a Perú en su debut, y busca mantenerse en la parte alta de la tabla del torneo, que otorga dos cupos directos y dos por repechaje al Mundial Femenino de Brasil 2027.

Colombia busca mantener el liderato ante Ecuador

Marsiglia explicó que el equipo realizó su preparación en Llanogrande, con el objetivo de aclimatarse a la altura de Quito.

“Ante Ecuador va a ser muy importante utilizar otras jugadoras para hacer el recambio, sabemos que vamos a jugar en la altura”, indicó el estratega.

El encuentro promete ser intenso, pues Ecuador lidera la clasificación tras golear 4-0 a Bolivia en El Alto, mientras que Colombia ocupa el segundo lugar. El duelo en territorio ecuatoriano será clave para definir el mando del grupo y consolidar la ruta hacia el Mundial 2027.

¿Dónde ver Ecuador vs. Colombia en vivo?

El compromiso entre Ecuador y Colombia podrá seguirse EN VIVO por el canal RCN, así como a través de la app de RCN.

Detalles del partido:

  • Martes 28 de octubre
  • 6:00 p.m. (hora Colombia)
  • Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
  • Liga de Naciones Femenina CONMEBOL.

La Tricolor buscará sumar nuevamente tres puntos y seguir mostrando el nivel que la llevó a ser protagonista en la Copa del Mundo anterior.

