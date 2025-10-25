CANAL RCN
Deportes Video

¡La Selección Colombia venció a Corea del Sur y está en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17! Vea el GOLAZO

La 'tricolor' ganó con un gol de London Crawford y terminó segunda del grupo E con 6 puntos.

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
10:29 a. m.
En la mañana de este 25 de octubre, exactamente desde las 8:00, la Selección Colombia jugó su tercer partido del Mundial Femenino Sub-17.

Su rival fue Corea del Sur, que había sumado un punto tras perder 0-5 con España y empatar 1-1 con Costa de Marfil.

Sin embargo, el seleccionado coreano aún tenía posibilidades de clasificar a la siguiente ronda y, por lo tanto, salió a buscar el partido y puso en aprietos a la 'tricolor'.

Pero, la Selección Colombia supo resistir en la tercera jornada del Mundial Femenino Sub-17 y obtuvo la victoria tras un golazo de London Crawford al minuto 73.

Así fue el golazo de la Selección Colombia vs. Corea del Sur para clasificar a octavos de final del Mundial Femenino Sub-17

Sobre el minuto 72, la Selección Colombia tuvo un tiro libre desde su propio campo y decidió cobrarlo en largo para que sus delanteras pudieran imponerse en el área.

Fue así como el balón picó en el área, complicó a la defensa de Corea del Sur tras un intento de remate de María Baldovino, y le quedó a Crawford frente al arco para que definiera de globito y celebrara el único gol del encuentro.

Posteriormente, Corea del Sur intentó buscar el empate por todas partes, pero la Selección Colombia se defendió de la mejor manera y sostuvo su ventaja.

Así terminó el grupo E tras la victoria de la Selección Colombia vs. Corea del Sur en el Mundial Femenino Sub-17

Aparte de la victoria de la Selección Colombia, España también se impuso vs. Costa de Marfil con marcador de 0-3.

Colombia femenina sub-17 tuvo revancha y goleó 3-0 a Costa de Marfil: vea los goles

En consecuencia, el grupo E del Mundial Femenino Sub-17 quedó así:

  1. España: 9 puntos (+12).
  2. Colombia: 6 puntos (0).
  3. Corea del Sur: 1 punto (-6).
  4. Costa de Marfil: 1 punto (-6).

 

