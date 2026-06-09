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Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver el partido que define el título de la Liga de Naciones Femenina

La Selección Colombia Femenina enfrenta a Paraguay en la última fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol. Revise la hora, el canal de transmisión y qué necesita para quedarse con el título.

Colombia Femenina
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 09 de 2026
08:33 a. m.
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La Selección Colombia Femenina está a un paso de cerrar una campaña histórica. Después de asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia intentará este martes 9 conquistar el título de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

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La Tricolor llega a la última jornada del torneo como líder de la tabla con 17 puntos y dependerá de sí misma para quedarse con el campeonato. Enfrente tendrá a Paraguay, una selección que intentará hacerse fuerte en casa y complicar las aspiraciones colombianas.

El encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano y donde se definirá buena parte del futuro del certamen.

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia

El compromiso entre Paraguay y Colombia está programado para este martes 9 de junio de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana). En territorio paraguayo, el partido comenzará a las 8:00 p. m.

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Los aficionados podrán seguir todas las emociones del encuentro a través de la señal del Canal RCN. Además, la transmisión también estará disponible mediante la aplicación oficial del canal y en el canal de YouTube de Deportes RCN, opciones que permitirán acompañar a la Selección desde cualquier lugar.

¿Qué necesita Colombia para ser campeona?

La ecuación para la Selección Colombia es sencilla: ganar y celebrar. Si derrota a Paraguay en condición de visitante, se convertirá en la primera campeona de la Liga de Naciones Femenina organizada por la Conmebol.

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Sin embargo, si no logra sumar los tres puntos, deberá estar pendiente de lo que ocurra en el partido entre Argentina y Ecuador. Una victoria argentina complicaría las opciones colombianas, ya que las albicelestes podrían superar a la Tricolor en la clasificación.

Por eso, todas las miradas estarán puestas en Asunción, donde Colombia buscará coronar con un título una campaña que ya ha dejado grandes alegrías y que ratifica el crecimiento del fútbol femenino en el país.

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