Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver el partido que define el título de la Liga de Naciones Femenina

La Selección Colombia Femenina está a un paso de cerrar una campaña histórica. Después de asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia intentará este martes 9 conquistar el título de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

La Tricolor llega a la última jornada del torneo como líder de la tabla con 17 puntos y dependerá de sí misma para quedarse con el campeonato. Enfrente tendrá a Paraguay, una selección que intentará hacerse fuerte en casa y complicar las aspiraciones colombianas.

El encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano y donde se definirá buena parte del futuro del certamen.

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia

El compromiso entre Paraguay y Colombia está programado para este martes 9 de junio de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana). En territorio paraguayo, el partido comenzará a las 8:00 p. m.

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del encuentro a través de la señal del Canal RCN. Además, la transmisión también estará disponible mediante la aplicación oficial del canal y en el canal de YouTube de Deportes RCN, opciones que permitirán acompañar a la Selección desde cualquier lugar.

¿Qué necesita Colombia para ser campeona?

La ecuación para la Selección Colombia es sencilla: ganar y celebrar. Si derrota a Paraguay en condición de visitante, se convertirá en la primera campeona de la Liga de Naciones Femenina organizada por la Conmebol.

Sin embargo, si no logra sumar los tres puntos, deberá estar pendiente de lo que ocurra en el partido entre Argentina y Ecuador. Una victoria argentina complicaría las opciones colombianas, ya que las albicelestes podrían superar a la Tricolor en la clasificación.

Por eso, todas las miradas estarán puestas en Asunción, donde Colombia buscará coronar con un título una campaña que ya ha dejado grandes alegrías y que ratifica el crecimiento del fútbol femenino en el país.