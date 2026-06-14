🔴EN VIVO🔴 Costa de Marfil 0 - 0 Ecuador: siga en directo el partido del grupo E del Mundial 2026

La espera terminó para Ecuador. Este domingo, la selección dirigida por Sebastián Beccacece inicia su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Costa de Marfil en un partido que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo E.

La Tricolor llega a la cita con una importante carta de presentación: un invicto de 19 partidos que la ha convertido en una de las selecciones más sólidas de Sudamérica. Sin embargo, el reto en Filadelfia no será sencillo, pues al frente tendrá a una selección africana que también aspira a avanzar a los dieciseisavos de final.

Ecuador busca mantener su fortaleza en el debut mundialista

Ecuador disputará su quinta Copa del Mundo y lo hará con la ilusión de repetir las destacadas actuaciones que ha tenido en anteriores ediciones. Buena parte de las expectativas están puestas en Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana y referente ofensivo del equipo.

A sus 36 años, el delantero vuelve a ser una de las principales esperanzas de gol. En los mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022 marcó seis de los siete tantos que consiguió Ecuador en esos torneos.

Aunque la clasificación al Mundial se construyó sobre una defensa casi impenetrable, que solo recibió cinco goles en 18 partidos de eliminatoria, uno de los desafíos pendientes para el equipo ecuatoriano es mejorar su eficacia ofensiva.

Costa de Marfil respeta a Ecuador y espera un partido exigente

Del otro lado estará una Costa de Marfil que llega con confianza y consciente de la importancia del encuentro. El seleccionador Emerse Faé destacó el potencial de la Tricolor en la previa del compromiso.

"Nosotros conocíamos plenamente a Ecuador y sabemos que va a ser un partido de alta calidad. Tenemos mucha confianza. Ellos también tienen mucha confianza, con grandes jugadores y un muy buen equipo", afirmó el entrenador.

El compromiso es considerado un duelo directo por uno de los dos cupos disponibles para avanzar de ronda, en un grupo que también integran Alemania y Curazao.

El partido comenzará este domingo 14 de junio y podrá seguirse EN VIVO desde las 6:00 p. m. por Win Sports y Win Sports Play. Además, los aficionados podrán escuchar la narración a través del canal de YouTube de La FM y seguir todas las incidencias minuto a minuto.