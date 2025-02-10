CANAL RCN
Deportes Video

🔴 EN VIVO 🔴 Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega en el Mundial: véalo en directo

Siga en vivo y en directo el partido de la Selección Colombia Sub-20 frente a Noruega por el Mundial.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
01:11 p. m.
¡Imperdible! La Selección Colombia Sub-20 enfrenta a Noruega en Talca. Este duelo crucial por el liderato del Grupo F del Mundial de Chile va en vivo por las pantallas del Canal RCN.

Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega: en directo por RCN

La Selección Colombia juega su segundo partido del Mundial Sub-20 de la FIFA 2025. La transmisión de Fútbol RCN comenzará desde las 2:30 p.m. (hora Colombia).

Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita
Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita

El equipo dirigido por César Torres debutó con éxito al vencer 1-0 a Arabia Saudí. Sus rivales europeos también tuvieron un inicio victorioso, logrando una ajustada victoria (1-0) frente a Nigeria.

Aunque el debut de Colombia generó diversas opiniones, se destacaron la fuerte presión del equipo y el talento de Óscar Perea. Él fue el jugador más influyente, anotando el único gol luego de que Jordan Barrera recuperara el balón.

La 'Tricolor' también dejó ver sus debilidades en la construcción ofensiva, con un primer tiempo donde el control del campo no se transformó en peligro real.

El insólito fuera de lugar con el que se salvó Colombia sub-20 frente a Arabia Saudita
El insólito fuera de lugar con el que se salvó Colombia sub-20 frente a Arabia Saudita

La muestra de esto fue la clara oportunidad que tuvo Arabia Saudí. Ante Noruega, un rival de mayor peso físico y táctico, será imperativo ajustar la puntería y ser más efectivos para evitar sorpresas.

Colombia va por Noruega en el Mundial Sub-20: siga la transmisión en vivo

Noruega representa un desafío diferente para el equipo de Torres. Los europeos son conocidos por su orden táctico y su fortaleza física, lo que les permite manejar los tiempos y dominar el juego aéreo, un aspecto donde Colombia debe extremar la atención.

La clave para los 'cafeteros' será mantener el ritmo alto que mostraron en el segundo tiempo ante Arabia y generar más variantes en ataque, evitando caer en la dependencia de sus figuras. En un partido de tensión y poco margen de error, la eficacia será vital.

Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: vea el gol de Perea
Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: vea el gol de Perea

El partido se jugará este jueves desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia) en Talca, Chile y se podrá ver la transmisión a cargo del Canal RCN y de forma digital y gratuita.

