Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita

La Selección Colombia Sub-20 debutó este 29 de septiembre en el Mundial frente a Arabia Saudita. Óscar Perea marcó el gol del triunfo al minuto 64', en un partido transmitido por el Canal RCN.

Óscar Perea Selección Colombia Sub-20
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
07:32 p. m.
La Selección Colombia Sub-20 debutó este lunes 29 de septiembre en el Mundial de la categoría enfrentando a Arabia Saudita, en un partido que se transmitió por la señal del Canal RCN.

El encuentro, disputado en Chile, dejó como gran protagonista a Óscar Perea, delantero que al minuto 64’ rompió la paridad y puso a celebrar a todo un país.

El gol que cambió la historia del debut

El tanto llegó después de una recuperación clave de Jordan Barrera, quien presionó en campo rival y filtró un pase a ras de piso que encontró a Perea en el área.

El atacante, con pasado en Atlético Nacional y que actualmente milita en el AVS de Portugal, definió con potencia para decretar el 1-0 parcial frente a los saudíes.

Sin embargo, la acción de Perea bastó para inclinar el marcador y darle un arranque positivo al combinado nacional en la cita orbital.

Próximo partido de la Selección Colombia Sub-20

Tras este debut, la atención se centra en la segunda fecha de la fase de grupos. Colombia enfrentará a Noruega el próximo sábado 2 de octubre a las 3:00 p.m., en un compromiso que también será transmitido por el Canal RCN y su aplicación oficial.

El duelo será clave para que los dirigidos por el cuerpo técnico nacional consoliden su paso a la siguiente ronda. Una victoria ante los europeos dejaría a la Tricolor muy cerca de los octavos de final.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

