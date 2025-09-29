Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: vea el gol de Perea

La Selección Colombia Sub-20 inició con pie derecho el torneo más importante del planeta.

A pesar de tener un rendimiento discreto en varios tramos del juego, el combinado nacional logró asegurar sus primeros tres puntos al vencer por la mínima diferencia a Arabia Saudita.

Este lunes 29 de septiembre, la 'Tricolor' debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20, dando un paso firme en el complicado Grupo F y consolidando una base de confianza para lo que resta del torneo.

Óscar Perea anotó gol para el debut con victoria de Colombia vs. Arabia Saudita

El único tanto del encuentro llegó en la segunda mitad, rompiendo la paridad que se había extendido hasta el minuto 64. La jugada fue producto de una intensa presión en el mediocampo, liderada por Jordan Barrera, quien recuperó el balón y sirvió un pase preciso para el delantero Óscar Perea.

El atacante, con pasado en Atlético Nacional y que actualmente juega en el fútbol portugués, demostró su calidad al definir con potencia, poniendo el 1-0 que desató la euforia nacional.

Le anularon gol de Arabia Saudita frente a Colombia en el Mundial Sub-20

Sin embargo, el equipo de César Torres tuvo que enfrentar un momento de máxima tensión. Minutos después de abrir el marcador, Arabia Saudita consiguió anotar un golazo que parecía sentenciar el empate.

Afortunadamente para Colombia, la acción fue revisada por el sistema de videoarbitraje (VAR), que determinó la posición antirreglamentaria del atacante saudí, anulando el gol y manteniendo la ventaja para los sudamericanos.

Con esta ajustada pero valiosa victoria, la 'Tricolor' se posiciona bien en el Grupo F, donde también compiten Nigeria y Noruega. El próximo desafío será el sábado 2 de octubre, cuando el seleccionado enfrente a los europeos a las 3:00 p.m. Una victoria en ese encuentro resultaría crucial, pues dejaría al equipo muy cerca de sellar su clasificación a la siguiente ronda.