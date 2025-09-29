CANAL RCN
Deportes Video

Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: vea el gol de Perea

Con gol de Perea, la Selección Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20 por la mínima diferencia.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
08:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Sub-20 inició con pie derecho el torneo más importante del planeta.

A pesar de tener un rendimiento discreto en varios tramos del juego, el combinado nacional logró asegurar sus primeros tres puntos al vencer por la mínima diferencia a Arabia Saudita.

Así sonó con orgullo el himno de Colombia en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudita
RELACIONADO

Así sonó con orgullo el himno de Colombia en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudita

Este lunes 29 de septiembre, la 'Tricolor' debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20, dando un paso firme en el complicado Grupo F y consolidando una base de confianza para lo que resta del torneo.

Óscar Perea anotó gol para el debut con victoria de Colombia vs. Arabia Saudita

El único tanto del encuentro llegó en la segunda mitad, rompiendo la paridad que se había extendido hasta el minuto 64. La jugada fue producto de una intensa presión en el mediocampo, liderada por Jordan Barrera, quien recuperó el balón y sirvió un pase preciso para el delantero Óscar Perea.

Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita
RELACIONADO

Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita

El atacante, con pasado en Atlético Nacional y que actualmente juega en el fútbol portugués, demostró su calidad al definir con potencia, poniendo el 1-0 que desató la euforia nacional.

Le anularon gol de Arabia Saudita frente a Colombia en el Mundial Sub-20

Sin embargo, el equipo de César Torres tuvo que enfrentar un momento de máxima tensión. Minutos después de abrir el marcador, Arabia Saudita consiguió anotar un golazo que parecía sentenciar el empate.

¡Se salvó Colombia! Arabia Saudita anotó un golazo que fue anulado: vea la jugada
RELACIONADO

¡Se salvó Colombia! Arabia Saudita anotó un golazo que fue anulado: vea la jugada

Afortunadamente para Colombia, la acción fue revisada por el sistema de videoarbitraje (VAR), que determinó la posición antirreglamentaria del atacante saudí, anulando el gol y manteniendo la ventaja para los sudamericanos.

Con esta ajustada pero valiosa victoria, la 'Tricolor' se posiciona bien en el Grupo F, donde también compiten Nigeria y Noruega. El próximo desafío será el sábado 2 de octubre, cuando el seleccionado enfrente a los europeos a las 3:00 p.m. Una victoria en ese encuentro resultaría crucial, pues dejaría al equipo muy cerca de sellar su clasificación a la siguiente ronda.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Se salvó Colombia! Arabia Saudita anotó un golazo que fue anulado: vea la jugada

Selección Colombia

Óscar Perea abrió el marcador para Colombia en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita

Selección Colombia

Así sonó con orgullo el himno de Colombia en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudita

Otras Noticias

Meta

Gobernación del Meta le apuesta al turismo resaltando una de las joyas naturales más importantes del país

El departamento del Meta deja en firme en su propósito de convertirse en uno de los principales destinos turísticos de Colombia y América Latina.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 29 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy lunes 29 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Donald Trump

“Ahórrate las lágrimas”: la Casa Blanca le responde a Ariana Grande tras criticar el mandato de Trump

Redes sociales

La Liendra reveló que le diagnosticaron una enfermedad: ¿Qué es la pareidolia?

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá