¿Hay riesgo para el Mundial por las tarjetas amarillas acumuladas en la Selección Colombia?

La verdad sobre las amonestaciones y el reglamento de la FIFA que protege a los jugadores.

Richard Ríos arbitro Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
05:59 p. m.
La Selección Colombia jugará el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, pese a ya estar clasificada. Se enfrentarán a Venezuela como visitantes y serán jueces para definir al equipo que irá al repechaje entre la 'Vinotinto', Bolivia o eventualmente Perú.

El equipo saldrá a buscar el triunfo, pues necesitan sumar los puntos que sean necesarios para subir algunas casillas en el escalafón FIFA y así explorar la posibilidad de ser cabezas de serie. Sin embargo, hay una situación que genera nerviosismo y es el tema de las posibles suspensiones de alguna figura.

Varios jugadores titulares como Camilo Vargas, Jhon Arias o Richard Ríos están apercibidos con tarjeta amarilla y es posible que tengan una doble amonestación en este compromiso lo cual, genera dudas sobre si esa suspensión se pasaría para el primer partido del Mundial.

Reglamentos de la FIFA: ¿Qué dicen las normas?

El Código Disciplinario de la FIFA es claro en este punto. Se estableció que no se trasladarían a la fase final las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes por amonestaciones de la fase preliminar. Esto significa que los jugadores llegan al torneo con el "contador en cero". Esta norma aplica a todas las confederaciones y se ha mantenido en los reglamentos posteriores.

Para comprender esta regla, es útil revisar un caso de la misma Selección Colombia. En las Eliminatorias para Brasil 2014, el mediocampista Carlos Sánchez recibió una tarjeta amarilla en el último partido contra Paraguay, acumulando así su segunda amonestación en la competencia. No obstante, en el debut mundialista de Colombia contra Grecia, 'La Roca' jugó sin problemas. Su caso se diferencia notablemente del de su compañero, Fredy Guarín.

Diferencia clave: Tarjeta amarilla vs. expulsión

Aquí radica el punto crucial que los hinchas a menudo confunden. Si bien las tarjetas amarillas por acumulación no se trasladan, las expulsiones (tarjeta roja directa o por doble amarilla) sí se deben cumplir en el siguiente partido oficial. Este fue el caso de Fredy Guarín. En el mismo partido de la última fecha de las Eliminatorias contra Paraguay, Guarín fue expulsado por doble amonestación. Como resultado, se perdió el partido inaugural de la Copa del Mundo 2014 contra Grecia.

Este precedente confirma la norma: la única manera de que un jugador de la Selección Colombia se pierda el primer partido del Mundial es si es expulsado contra Venezuela. Las tarjetas amarillas que ya tienen en su historial, incluyendo una potencial nueva amonestación en Maturín, se anulan al terminar las Eliminatorias. Así, los jugadores como Jhon Arias, Davinson Sánchez o Jhon Córdoba pueden salir a la cancha sin el temor de arriesgarse a una suspensión para la Copa del Mundo.

En conclusión, la tensión sobre los jugadores apercibidos de Colombia es infundada. El diseño de los reglamentos deportivos, sumado a los claros precedentes históricos, confirma que la acumulación de tarjetas amarillas de la fase de clasificación no afecta la participación de los jugadores en la Copa del Mundo. La única sanción que podría tener consecuencias es una expulsión directa en el partido.

