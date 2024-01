Entrenador del América trató de apagar el incendio tras la derrota: “Nosotros dimos todos”

El inicio del América de Cali en el torneo 2024 no fue el esperado, pues a pesar de tener dentro de su plantilla a varios jugadores con experiencia, el equipo ‘Escarlata’ salió derrotado por la mínima diferencia contra Águilas Doradas en su debut en el campeonato local, comenzó a preocupar a todos los aficionados caleños.

Tras lo acontecido en el gramado del Pascual Guerrero, Alex Escobar, entrenador del América de Cali, habló de lo que fue la derrota contra el equipo antioqueño, dejando claro que no tiene nada que reprocharles a los jugadores, puesto que a pesar de la derrota dejaron todo dentro del terreno de juego.

Análisis del juego América de Cali vs. Águilas Doradas

“A pesar del corto tiempo, hacía un montón de tiempo, entre 8 y 9 partidos, que América no le llegaron ni una vez, la estadística sirve para eso. Le dimos mucha más seguridad al equipo, no nos defendíamos con tres sino con cuatro. Al grupo no hay que reprocharle nada porque dio todo, a pesar de que es el primer partido del campeonato. Al grupo hay que felicitarlo, porque se brindó al máximo, no me gusta hablar del árbitro, pero dejó quemar mucho tiempo, que al final nos perjudicó”, aseguró el entrenador del América de Cali.

Además, hizo un análisis detallado de lo que fue el juego contra Águilas Doradas, dejando claro que es un equipo que tiene un proceso largo, pero que a pesar de eso América de Cali hizo un gran partido, mejorando algunos aspectos en la zona defensiva.

“Enfrentamos un gran rival, que viene con un proceso largo, con muy buenos jugadores y creo que el equipo no fue la excepción en eso. Tácticamente, mejoramos en defensa, tenemos que mejorar muchísimo de mitad hacia arriba. El ingreso de Sarmiento fue muy importante y nos dio la movilidad de lo que debíamos tener. Valencia también entró muy bien… a nadie le gusta perder, pero creo que América hizo todo para ganarlo y no perderlo”, añadió el estratega del equipo ‘Escarlata’.

Felicidad de Escobar de dirigir al América

Por otro lado, el entrenador el América de Cali mostró su felicidad por volver a dirigir al equipo ‘Escarlata’, dejando que el apoyo de todos los aficionados del equipo escarlata en el compromiso contra Águilas Doradas y está a la expectativa de lo que será fu futuro en el equipo caleño.

“Una felicidad enorme, volver a estar ahí en la línea, creo que eso es algo épico para uno como entrenador y una persona que vivió toda la vida en América, me sentí muy feliz, el apoyo de la gente fue impresionante. Yo soy un empleado del club, estoy para lo que me necesiten, nuestra presidenta ha hecho un gran esfuerzo para tener un gran equipo, un gran plantel, solo falta seguir trabajando y a medida que van pasan los partidos no tengo duda que el equipo seguirán mejorando”, finalizó el estratega del América de Cali.