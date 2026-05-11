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Ejército logró comunicación con los 60 soldados desaparecidos en un operativo en Guaviare

Los uniformados perdieron contacto desde el viernes en medio de una misión en Morichal Viejo. Las condiciones climáticas habrían causado la interrupción de las comunicaciones a la base.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
01:23 p. m.
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Las Fuerzas Militares confirmaron que lograron restablecer comunicación con 60 soldados que habían perdido contacto desde el pasado viernes, sobre las 10:00 de la noche.

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La situación se presentó mientras los uniformados realizaban operaciones en la vereda Morichal Viejo, en el municipio de El Retorno en Guaviare.

De acuerdo con el Ejército, todos los militares se encuentran en buen estado de salud.

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¿Por qué habían desaparecido 60 militares en zona rural de Guaviare?

El Ejército Nacional había perdido contacto con la unidad militar durante varios días, situación que generó preocupación en el alto mando.

Los uniformados se encontraban desarrollando operaciones en una zona rural del departamento de Guaviare, región caracterizada por su difícil geografía y condiciones climáticas variables.

A través de un comunicado oficial, la institución militar había señalado previamente que la falta de comunicación podría atribuirse a las condiciones climáticas adversas que se están presentando en esta zona del país.

Las operaciones militares en esta región suelen enfrentar múltiples desafíos logísticos y de comunicación debido a la densidad de la selva y la limitada infraestructura tecnológica.

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Así se conoció la desaparición de las tropas militares

El Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, a través de un comunicado, informó:

Desde la noche del pasado viernes tropas del Batallón de Infantería de Selva N° 24 están incomunicadas por la red interna de comunicaciones en el área general de El Retorno, Guaviare, al parecer por fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona.

Inmediatamente, el Ejército Nacional activó los protocolos de búsqueda, desplegando medios y capacidades para restablecer la comunicación radial con la unidad.

Sin embargo, precisaron que “en esa área no se han registrado combates contra las estructuras que delinquen en la zona”.

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