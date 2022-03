Aquí empezó todo: grosero error de Donarumma impulsó remontada del Real Madrid

Ni por atrás, no por delante, ni por un lado, ni por el otro. Real Madrid intentaba por todos lados hacerle daño al PSG, pero no lo lograba. El 'merengue' necesitaba anotar tan solo un gol y mantener su arco en cero en el Santiago Bernabeú, para al menos, forzar la serie de octavos de final de Champions League al tiempo extra.

Pero el primer tiempo del cuadro parisino fue de manual. Dominó, fue punzante en ataque, desequilibró al Madrid y lo tuvo contra las cuerdas. Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 39 y puso el resultado global 2-0 en favor de los franceses y pudo extender la ventaja aún más minutos antes, pero su tanto fue bien anulado por fuera de lugar.

Lo mismo ocurrió en la segunda parte, cuando la 'tortuga' marcó un golazo sensacional eludiendo a Thibaut Courtois, pero el juez de línea invalidó la acción por posición adelantada.

En tanto, el Madrid fue teniendo mayor posesión de balón y haciendo más presencia en campo rival, pero a pesar de encadenar buenas secuencias de pases de lado a lado, no pudo tener mucha profundidad para igualar el marcador y parecía que la única opción para llegar al gol, sería un error del PSG. Y así fue.

Donnarumma le dio vida al Real Madrid

Los parisinos parecían tener el partido controlado, pero al minuto 61, el Real Madrid le puso suspenso a la serie con el descuento por intermedio de Karim Benzema y en la que tuvo gran responsabilidad de Gianluigi Donnarumma.

El PSG estaba saliendo desde la defensa. Con los espacios cerrados, el lateral izquierdo le devolvió el balón al arquero italiano, quien esperó a darle el pase a un compañero, pero Marquinhos no se corrió para darle línea de pase y el guardameta se complicó.

Benzema aprovechó la inseguridad de Donnarumma y lo apretó, lo incomodó y éste no tuvo otra solución que enviarla a la lateral, pero el disparo no tuvo fuerza y el balón fue captado por Vinícius Junior, quien entró al área y le hizo el popular pase de la muerte a Benzema, que no falló.

El francés controló el baló y de una, remató con fuera al arco y anotó el gol del empate parcial en el partido y el del descuento en la serie. Pero tan grande fue el error de 'Gigio', que terminó impulsando al Madrid de que la remontada era posible.

En una ráfaga de inspiración de 10 minutos, el 'merengue' apretó y le dio la vuelta al marcador global, con otros dos goles de Karim Benzema, que tuvo una noche consagratoria.