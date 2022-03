Lo aclaman: hinchas del Liverpool le ruegan a Jürgen Klopp por titularidad de Luis Díaz

Luis Díaz ha tenido impacto inmediato en Liverpool. El colombiano ha despejado el eterno mito sobre la adaptación a un nuevo equipo. En poco más de un mes de haber llegado al conjunto 'red', ha tenido minutos en nueve de los 10 partidos que ha disputado el club, siendo titular en cinco de ellos.

Puede leer: ¡Se lo perdió! Luis Díaz tuvo en el último minuto la igualdad para el Liverpool frente al Inter

Aunque apenas ha podido anotar un gol, Díaz se ve cada día más cómodo en el esquema de juego de Jürgen Klopp y es más, demuestra que es ideal para su forma de jugar. Le gusta iniciar por una banda y tener la libertad para desequilibrar o moverse por el centro del campo, buscando arrastrar marcas y darle profundidad al equipo.

Tan grande ha sido el impacto que ha generado 'Lucho' en Liverpool, que se hace notar dentro del campo, ya sea por su presencia o por su ausencia.

Por ejemplo, esta tarde el elenco 'red' cayó en Anfield 0-1 contra Inter de Milán, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Luis Díaz inicio como suplente y el equipo careció de desequilibrio en ataque, los italianos neutralizaron bien al tridente conformado por Sadio Mané, Diogo Jota y Mohammed Salah.

De hecho, el extremo guajiro ingresó al minuto 83 y en el poco tiempo en el que estuvo en cancha, se le vio activo, conectado con el partido e incluso, casi logra el gol de la igualdad, pero su impacto fue desviado por Arturo Vidal de forma increíble.

Siga viendo: Klopp se rindió ante Luis Díaz: "Es un jugador top, tengo que decirlo"

En Premier League la historia ha sido diferente, ya que Díaz ha formado parte del onceno titular en todos los partidos, menos en uno, y allí es donde ha descrestado a los hinchas del equipo, quienes no esperaban este nivel del colombiano en tan poco tiempo.

Y es que no es una locura decir que 'Lucho' ha sido importante para que el Liverpool mantenga la senda de la victoria en la liga inglesa y continúe haciéndole pelea al Manchester City por el primer puesto en la tabla. Es por eso, que cuando el jugador de 25 años no es titular, la afición lo extraña.

Titularidad para Luis Díaz: el clamor de la hinchada

Desde su llegada, se contemplaba que Díaz no fuera inicialista y que le tomaría bastante tiempo en ganarse un lugar, pero gracias a sus demostraciones en cancha, tal parece que no está para nada lejos de desplazar a Diogo Jota desde 'el vamos'.

Incluso, son los propios hinchas los que ya empiezan a pedirle a Jürgen Klopp que Luis Díaz se convierta en indiscutido en la titular del equipo. Así lo hicieron sentir en redes sociales luego de que el colombiano fuera suplente en la derrota contra Inter de Milán.

Además: Luis Díaz brilla en Liverpool: nuevo reconocimiento en los 'Reds'

"Quería que Díaz comenzara desde el banquillo esta noche, pero no quiero que vuelva a suceder nunca más"; "Mané necesita ver el banquillo más a menudo, Díaz trajo más energía que mane durante todo el juego" o "Díaz necesita ser titular automático. Jota al banquillo", fueron algunos de los comentarios que dejaron los aficionados 'reds' en Twitter.

Jota needs to get his groove back ASAP or coming from the bench will be his default, with Diaz been all round the pitch and so energetic, i think no one can compete with him in that left wing for now not even Mane. — SoLA (@Gerrard098) March 8, 2022

Ugly ass game. Disappointing to lose at home. Teams that play 5 at the back have caused us problems all year (Inter and Chelsea). We advance so fuck it. Brighton next. Also Diaz needs to be an automatic starter. Jota to the bench. — Vincent (@Vinny_lopez89) March 8, 2022

why is diaz still on the bench for Christ sake? what on earth is klop smoking #LIVINT — sabiduria (@wisone99) March 8, 2022

Why did klopp bench Diaz tonight? He could’ve played him instead of Jota — I, Themba (@nxumalo__) March 8, 2022

Diaz still on the bench? Klopp lost us the game — 🇵🇹 (@JuggOrStarve) March 8, 2022

Mane needs to see the bench more often, Diaz brought more energy than mane for the entire game. — Kaparangs (@Kaparangs1) March 8, 2022

E be like Salah go begin dey chop bench small small, he should have started Diaz.

Mane went MIA throughout first half. — Bankole ALAYO 🇳🇱 (@Bankyjay_) March 8, 2022

A loss I'm happy to take, bench Salah, put Jota, Diaz and Firmino in our next match — Request 🐺 🇷🇺 (@Sir_Ceelo) March 8, 2022