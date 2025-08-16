¿El ‘blooper’ del año? Fortaleza ‘regaló’ increíble gol a Atlético Nacional

La séptima jornada de la Liga colombiana dejó una de las jugadas más insólitas del año. Fortaleza, que realizaba una presentación ordenada frente a Atlético Nacional la noche de este sábado 16 de agosto, sufrió un error increíble que abrió el marcador a favor del equipo local. Harold Balanta, defensor del conjunto bogotano, protagonizó un ‘blooper’ que rápidamente dio la vuelta al estadio y que seguramente será recordado durante toda la temporada.

Corría el minuto 21 cuando Balanta, sin percatarse de la ubicación de su arquero, intentó pasarle el balón con un toque hacia atrás. Lo que parecía un simple pase de seguridad terminó convertido en un autogol insólito: el portero estaba ubicado sobre el otro vertical, y la pelota, con dirección equivocada, se fue directo al fondo de la red.

Un error que podría recorrer el mundo

La escena fue tan inesperada que incluso sorprendió a los propios jugadores de Atlético Nacional, quienes celebraron con incredulidad. Los compañeros de Balanta reaccionaron de inmediato, dándole ánimo y pidiéndole mantener la concentración para el resto del encuentro, conscientes de que estos errores pueden ocurrir en cualquier momento del fútbol profesional.

Sin embargo, por lo llamativo de la acción, este autogol tiene todos los ingredientes para volverse viral y ser compartido en diferentes países como uno de los ‘bloopers’ del año. No todos los días se ve un tanto de esta naturaleza en un escenario como el Atanasio Girardot.

Fortaleza busca reponerse tras el golpe anímico

A pesar del error, Fortaleza intentó mantener el orden y no perder la compostura, consciente de que aún quedaba mucho partido por delante. El equipo bogotano había mostrado personalidad en los primeros minutos, pero este autogol inesperado cambió el desarrollo del juego y obligó a replantear la estrategia.

Queda claro que el fútbol siempre tiene espacio para lo impredecible, y esta vez fue Fortaleza quien lo padeció, dejando una jugada que difícilmente se olvidará en la Liga colombiana.