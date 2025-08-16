CANAL RCN
Deportes

¿El ‘blooper’ del año? Fortaleza ‘regaló’ increíble gol a Atlético Nacional

Fortaleza protagonizó uno de los ‘bloopers’ del año en el partido frente a Atlético Nacional y seguramente le dará la vuelta al mundo.

Harold Balanta
Foto: Win Sports

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
08:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La séptima jornada de la Liga colombiana dejó una de las jugadas más insólitas del año. Fortaleza, que realizaba una presentación ordenada frente a Atlético Nacional la noche de este sábado 16 de agosto, sufrió un error increíble que abrió el marcador a favor del equipo local. Harold Balanta, defensor del conjunto bogotano, protagonizó un ‘blooper’ que rápidamente dio la vuelta al estadio y que seguramente será recordado durante toda la temporada.

Corría el minuto 21 cuando Balanta, sin percatarse de la ubicación de su arquero, intentó pasarle el balón con un toque hacia atrás. Lo que parecía un simple pase de seguridad terminó convertido en un autogol insólito: el portero estaba ubicado sobre el otro vertical, y la pelota, con dirección equivocada, se fue directo al fondo de la red.

Nacional ‘metió’ un jugador en el once ideal de la Copa Libertadores
RELACIONADO

Nacional ‘metió’ un jugador en el once ideal de la Copa Libertadores

Un error que podría recorrer el mundo

La escena fue tan inesperada que incluso sorprendió a los propios jugadores de Atlético Nacional, quienes celebraron con incredulidad. Los compañeros de Balanta reaccionaron de inmediato, dándole ánimo y pidiéndole mantener la concentración para el resto del encuentro, conscientes de que estos errores pueden ocurrir en cualquier momento del fútbol profesional.

Sin embargo, por lo llamativo de la acción, este autogol tiene todos los ingredientes para volverse viral y ser compartido en diferentes países como uno de los ‘bloopers’ del año. No todos los días se ve un tanto de esta naturaleza en un escenario como el Atanasio Girardot.

Fortaleza busca reponerse tras el golpe anímico

A pesar del error, Fortaleza intentó mantener el orden y no perder la compostura, consciente de que aún quedaba mucho partido por delante. El equipo bogotano había mostrado personalidad en los primeros minutos, pero este autogol inesperado cambió el desarrollo del juego y obligó a replantear la estrategia.

Las salas de cine de toda Colombia donde podrá ver el estreno de la película de Atlético Nacional
RELACIONADO

Las salas de cine de toda Colombia donde podrá ver el estreno de la película de Atlético Nacional

Queda claro que el fútbol siempre tiene espacio para lo impredecible, y esta vez fue Fortaleza quien lo padeció, dejando una jugada que difícilmente se olvidará en la Liga colombiana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Nacional empató frente a Fortaleza en el Atanasio y ya piensa en Sao Paulo

Carlos Alcaraz

Sinner y Alcaraz se vuelven a ver las caras, esta vez en Cincinnati: ¿cuándo es la final?

Atlético Nacional

Nacional ‘metió’ un jugador en el once ideal de la Copa Libertadores

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de agosto: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 16 de agosto de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Medellín

Los audios de la aeronave que cayó en Medellín, previos al desplome: “Me voy a meter al estadio”

Se conocieron los audios de la torre de control con el piloto, momentos previos al desplome de la aeronave en un parque.

Artistas

Altafulla respondió sin pelos en la lengua: ¿se casará con Karina García?

Ucrania

Trump puja por un acuerdo de paz integral en Ucrania, en vez de un alto al fuego

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025