España se adelantó a Colombia nuevamente: Dilan Zárate, el cartagenero convocado a la selección ibérica

La Selección Colombia está cerca de perder nuevamente a una joya del fútbol juvenil, luego de lo sucedido con el defensor central del Arsenal, Cristhian Mosquera, quien estaría convencido de representar a la Selección de España.

En esta oportunidad, se trata del volante cartagenero Dilan Zárate, actual jugador del Inter de Milán, quien fue convocado por la selección española sub-19 para una concentración en la que participarán unos 50 jugadores juveniles.

Zárate ingresó a la convocatoria como reemplazo de Quim Junyent, del FC Barcelona. Tiene la nacionalidad de este país por residir unos años allí, pero a diferencia de Mosquera, nació y creció en Colombia y sus dos padres también son colombianos.

Dilan Zárate se quitó la bandera de Colombia en Instagram

Luego de esta convocatoria de última hora, el cartagenero, quien tenía la bandera de Colombia en su nombre de usuario en Instagram, se quitó el emoji y ahora representará a España a nivel internacional, aunque esto no es definitivo para la selección de mayores.

Habrá que ver si este jugador ya tomó la decisión definitiva de quedarse defendiendo a España o si buscará cumplir su sueño a futuro de jugar con la Selección Colombia. Es su primera convocatoria con una selección nacional y ha confirmado acercamientos con la Federación Colombiana de Fútbol.

Trayectoria de Dilan Zárate: de Cartagena al Inter de Milán

Nacido en Cartagena de Indias, Zárate comenzó su formación deportiva en el club Expreso Rojo, antes de trasladarse a España con su familia a los 10 años. En territorio ibérico integró las divisiones menores de Nàstic de Tarragona, Tecnifútbol, UE Cornellà y Girona FC, hasta ser fichado por el Inter de Milán, uno de los clubes más importantes de Italia.

A lo largo de 2025, el mediocampista ha consolidado un perfil prometedor. En junio, fue campeón del Torneo Primavera, la principal competencia juvenil del país, y en agosto marcó el penal decisivo que le dio al Inter la Supercopa Primavera sub-20 frente al Cagliari.

Además, ha tenido participación destacada en la UEFA Youth League, donde el pasado 5 de noviembre anotó su primer gol en la victoria 3-0 ante el Kairat Almaty.