España utilizó la tarjeta verde en el Mundial Sub-20 contra Colombia al reclamar una mano: ¿Era penalti?

El intenso duelo de cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 en Chile entre Colombia y España tuvo su momento más llamativo en el minuto 28, cuando la selección europea recurrió a la Tarjeta Verde Mundial Sub-20.

Esta herramienta, experimental en el torneo, permite a los equipos solicitar la revisión de una jugada polémica al Video Arbitraje (VAR), en este caso, por una presunta mano dentro del área colombiana que podría haber significado un penal.

La jugada, transmitida en vivo por el Canal RCN, detuvo el encuentro y generó gran expectativa en el campo y en las gradas.

El cuerpo arbitral, tras la solicitud española, acudió a la pantalla para analizar detenidamente el incidente. Sin embargo, tras la exhaustiva revisión, la decisión fue clara: la mano del defensor colombiano fue dictaminada como "natural" al movimiento, descartando la infracción y, por ende, el penal.

De acuerdo con el reglamento específico de este torneo, al fallar en su solicitud de revisión, el combinado español perdió la tarjeta verde que había activado, manteniendo el marcador inalterado y el juego 0-0.

A pesar del intento fallido de romper el equilibrio por medio de una decisión arbitral, el primer tiempo mostró una clara superioridad en la posesión para la 'Furia Roja', que controla el balón en un 57% del tiempo, frente al 43% de los cafeteros.

Esta diferencia estadística subraya la intensidad del choque de cuartos de final del Mundial Sub-20, con ambos equipos buscando con ahínco la ventaja que les otorgue el paso a la semifinal.