James Rodríguez generó risas con su reacción ante curiosa pregunta de un fan

El capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus goles ni por su desempeño en el campo, sino por un momento cargado de humor que protagonizó en Texas, donde el combinado nacional se prepara para el amistoso frente a México este sábado 11 de octubre. Durante la práctica abierta al público, un fan colombiano se acercó para conseguir un autógrafo y, de paso, lanzar una pregunta que desató risas tanto del jugador como de quienes presenciaron la escena.

Mientras James saludaba a los aficionados y firmaba camisetas, un seguidor decidió romper el protocolo con una ocurrencia que no pasó desapercibida: “¿James, a quién prefieres, a Esperanza Gómez o a Mia Khalifa?”, le gritó desde la valla. El mediocampista del León, sorprendido y entre risas, solo atinó a sonreír durante varios segundos, evitando dar respuesta alguna ante la atrevida consulta. El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando toda clase de comentarios y memes.

Un recuerdo que revivió las redes sociales

La anécdota recordó a muchos hinchas una situación similar ocurrida hace algunos años, cuando James realizó una transmisión en vivo y un seguidor le hizo exactamente la misma pregunta. En aquella ocasión, el ’10’ cafetero no evadió la respuesta y, entre carcajadas, contestó: “Hay que apoyar el talento nacional”, haciendo alusión a la reconocida actriz colombiana Esperanza Gómez.

Esta vez, sin embargo, el jugador optó por mantenerse al margen y solo reaccionó con una sonrisa cómplice, demostrando su buen humor y cercanía con los fanáticos.

Un ambiente distendido antes del duelo ante México

La selección Colombia continúa su preparación en un ambiente positivo y relajado de cara al amistoso frente a México, que se disputará en el AT&T Stadium de Texas. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el equipo trabaja con intensidad, aunque sin perder la alegría que caracteriza al grupo. James, como capitán, ha sido uno de los más activos durante los entrenamientos, mostrando liderazgo y compromiso en cada sesión.

El divertido episodio con el fan reafirma la conexión especial que el futbolista mantiene con los hinchas colombianos, quienes no solo lo admiran por su talento, sino también por su espontaneidad y carisma fuera de las canchas.