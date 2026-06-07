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Balance de la primera reunión de empalme entre Rodrigo Lara y Armando Benedetti

El martes 7 de julio se programará la reunión con el director de la UNP.

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Noticias RCN

julio 06 de 2026
08:35 p. m.
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Los ministros del Interior entrante, Rodrigo Lara, y saliente, Armando Benedetti, se reunieron en un nuevo espacio de empalme este lunes, 6 de julio, en Bogotá.

Del encuentro, según conoció Noticias RCN, también participaron en una segunda etapa los viceministros del Interior Jaime Berdugo y Gabriel Rondón, y la secretaria general, Nancy Stella León.

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Balance de la reunión de empalme:

Tras la reunión, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, comentó en diálogo con la prensa que “el empalme anticorrupción está diseñado, básicamente, para obtener información esencial del Ministerio, pero también de las entidades adscritas, de la Imprenta Nacional, de la corporación Naza Kiwe y muy particularmente de la UNP, que es, naturalmente, un foco de preocupación muy grande para el equipo de empalme”.

Ambos tenían pendiente reunirse desde que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a Lara como jefe de la cartera del Interior el pasado 26 de junio, y nuevos encuentros podrán darse hasta el 31 de julio, cuando finalizará el proceso de empalme, según acordaron las partes.

De hecho, Lara indicó que el martes se “programará la reunión con el director de la UNP, en un empalme a cargo de una persona con mucha experiencia: la doctora Hilda María Pardo Hasch”.

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Lara ya inició comunicación formal con los partidos:

Tras el encuentro con Benedetti, Lara indicó que entró en contacto con todos los partidos que tienen representación en el Congreso, salvo los del bloque de oposición, para consolidar una mayoría clara.

Según dijo, “hay un principio de realidad, unas fuerzas políticas allí representadas y, en una democracia, un Gobierno es legítimo no solo por su origen, sino por su capacidad de hacer. Y el Gobierno, la rama ejecutiva, tiene capacidad de hacer cuando colabora armónicamente con la rama legislativa”.

El presidente electo no tiene una mayoría propia en el Congreso. Por el contrario, el partido de oposición, Pacto Histórico, fue el que logró un mayor número de escaños: 25, más Cepeda en el Senado, y 36, más Quilcué en Cámara; lo que obliga al próximo Gobierno a buscar alianzas. Mientras, Lara ve con optimismo que Alfredo Deluque suene como presidente del Senado y Daniel Briceño, como presidente de la Cámara.

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