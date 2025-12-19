Este sería el primer refuerzo de Junior de Barranquilla tras conquistar la Liga BetPlay: pedían millonada

Junior de Barranquilla ya comenzó a mover sus hilos para la temporada 2026, donde defenderán el título de la Liga BetPlay y competirán en la Copa Libertadores de América. Por esta razón, se habla de los primeros movimientos en el mercado de fichajes.

De acuerdo a lo que se reporta en la prensa cercana al cuadro 'Tiburón', Junior está muy cerca de sellar su primera contratación, con un jugador que desde hace varios mercados venían siguiendo, pero nunca se pudo llegar a un acuerdo con el club dueño de sus derechos.

Jannenson Sarmiento, muy cerca de Junior

Se trata de Jannenson Sarmiento, jugador que pertenece a Unión Magdalena y que tiene varios pretendientes en Colombia y a nivel internacional, pero siempre ha sido complicado negociar con Eduardo Dávila, dueño del cuadro samario.

El jugador ha expresado su deseo de poder salir de Unión, pero Dávila ha expresado que solo saldrá del equipo si pagan lo que se pide por él. Ahora, se ha podido conocer que hay una oferta importante sobre la mesa para que Junior compre sus derechos deportivos.

Eso sí, hay que ser muy cauteloso, pues no es la primera vez que Junior busca a Sarmiento. En pasados mercados también hubo acercamientos importantes e incluso llegaron a reportar que ya era jugador de América de Cali, pero cambian las condiciones y las negociaciones se terminan cayendo.

¿Quién es Jannenson Sarmiento?

Sarmiento es un extremo de 26 años nacido en el municipio de Baranoa, Atlántico. Comenzó su carrera profesional en Danubio de Uruguay, club que lo prestó por un tiempo a un club de República Dominicana, pero que lo tuvo en sus filas hasta el año 2023.

Para 2024 llegó a Unión Magdalena como agente libre, siendo protagonista en el ascenso del equipo a finales de ese año y el jugador más determinante del equipo para este 2025 mientras el 'Ciclón' estuvo en primera división, marcando 10 goles y entregando 5 asistencias.