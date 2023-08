Esta es la lujosa bicicleta que conducirá Egan Bernal: ¿cuánto cuesta?

La Vuelta a España 2023 iniciará este sábado 26 de agosto y culminará el 17 de septiembre en Madrid. En esta competencia habrá 21 etapas claves que darán paso a la clasificación final. En primera instancia, los corredores enfrentarán un recorrido de 14,6 kilómetros con una contrarreloj y con una distancia más corta que en ediciones anteriores.

Transcurrirán por varias ciudades de este país europeo y finalizarán en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid con una distancia de 101 kilómetros. En esta última etapa, se concluirá La Vuelta a España con homenaje al campeón.

Esta competencia es considerada una de las tres grandes carreras del ciclismo a nivel mundial, en las cuales dos compatriotas han logrado levantar el trofeo: ‘Lucho’ Alberto Herrera en 1987 y Nairo Quintana en 2016.

En esta edición, los colombianos deberán recorrer 3.153 kilómetros en una contrarreloj por equipo, siete carreras de montaña, cuatro planas, dos llanas con final en alto; una contrarreloj individual y seis de media montaña.

Como representantes del país ‘cafetero’ estarán 6 pedalistas en esta competencia, entre ellos: Egan Bernal, Sergio Higuita, Einer Rubio, Santiago Buitrago, Sebastián Molano y Diego Camargo.

El dúo Jonas Vingegaard-Primoz Roglic apunta a la Vuelta a España, en la que Remco Evenepoel intentará repetir su victoria del pasado año como principal oponente a los dos co-líderes del Jumbo-Visma.

Vingegaard, ganador del Tour de Francia, regresa a La Vuelta tras su estreno en 2020 cuando ayudó a ganar a Roglic, su compañero de equipo, vencedor en tres ocasiones en Madrid en 2019, 2020 y 2021.

El esloveno, que en la pasada edición tuvo que abandonar por una caída, podría igualar el récord de triunfos que tiene el español Roberto Heras, en el 2000, 2003, 2004 y 2005, si acaba en lo alto del podio el 17 de septiembre en Madrid.

Con sus dos campeones en liza, el Jumbo-Visma podría lograr el triplete Giro-Tour-Vuelta si alguno de los dos acaba de rojo en la capital española, después de que Roglic ganara el último Giro de Italia.

El ciclista bogotano del conjunto Ineos Grenadiers enfrentará esta competencia con una bicicleta especial creada por el equipo británico denominada Pinarello Dogma. El valor de este vehículo tiene un precio de 15.500 dólares, valor que representa aproximadamente $63.550.000.

Entre las características más destacadas se encuentra una aerodinámica excelente, baja resistencia al viento lateral, fibra de carbono y un sistema en el marco que permite instalar grupos electromecánicos o inalámbricos.

INEOS Grenadiers' new-look Pinarello DOGMA F 😍



This is the machine the likes of Egan Bernal, Tom Pidcock and Geraint Thomas will be riding in 2023.



📸 @ChrisAuldPhoto pic.twitter.com/stH1WfFwBf