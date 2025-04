IA pronosticó los semifinalistas de la Europa League: 'grande' de la Premier se quedaría afuera

Este jueves 17 de abril, se disputarán de manera simultánea las cuatro series por los cuartos de final de vuelta de la Europa League 2024/25. La Inteligencia Artificial no se guardó nada y reveló a los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales del certamen organizado por la UEFA.

Bodø/Glimt dio una de las grandes sorpresas al vencer 2-0 a Lazio en la ida. Los demás partidos (Rangers vs. Athletic Club; Manchester United vs. Lyon; Frankfurt vs. Tottenham) quedaron igualados. Todo se definirá en la revancha.

Europa League: IA Predijo a los semifinalistas

Athletic Club – Empate 0-0 de visita ante Rangers → Ligera ventaja para el Athletic en la vuelta en San Mamés.

Manchester United – Empate 2-2 de visitante → Favorito en la vuelta en Old Trafford.

Eintracht Frankfurt – Empate 1-1 de visitante en Londres → Ligera ventaja para los alemanes en casa.

Bodø/Glimt – Victoria 2-0 en casa ante Lazio → Gran ventaja para la vuelta.

Semifinalistas: Athletic Club vs. Manchester United / Eintracht Frankfurt vs. Bodø/Glimt.

UEFA Europa League 2025: programación cuartos de final de vuelta

Società Sportiva Lazio vs. FK Bodø/Glimt (0-2 en el agregado): 2:00 pm

Manchester United vs. Olympique de Lyon (2-2 en el agregado): 14:00 horas

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur (1-1 en el agregado): 14:00 horas

Athletic Club vs. Rangers Football Club (0-0 en el agregado): 14:00 horas

Europa League: últimos diez campeones