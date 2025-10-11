CANAL RCN
Deportes

El Roller Derby se toma la capital: así será el Evento Tropical Altitude

Bogotá vibrará con el Roller Derby: llega el Evento Tropical Altitude con equipos de Colombia y Canadá.

Evento Tropical Altitude Roller Derby Bogotá
Foto: IG Bogotá Bone Breakers

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
07:37 p. m.
La emoción sobre ruedas llega a la capital colombiana con una cita imperdible: el Roller Derby con el Evento Tropical Altitude, una competencia que reunirá a los mejores equipos nacionales e internacionales los días 15 y 16 de noviembre.

El evento, organizado por el reconocido equipo Bogotá Bone Breakers, promete dos jornadas de intensidad, velocidad y empoderamiento femenino en la pista.

¿Qué trae de nuevo el evento Tropical Altitude en Bogotá?

Este encuentro no solo celebra la destreza deportiva, sino también la diversidad y la unión que caracterizan al Roller Derby, una disciplina que ha ganado fuerza en Colombia.

A 2.600 metros de altura, Bogotá se convertirá en el epicentro de este deporte lleno de adrenalina y estrategia, donde cada equipo buscará demostrar su talento en un ambiente competitivo y vibrante.

El Evento Tropical Altitude se llevará a cabo en Play Hockey Colombia, ubicado en la Autopista Norte #224-80, entre las 11:00 a. m. y las 7:00 p. m.

Durante esos días, los asistentes podrán disfrutar de emocionantes enfrentamientos entre equipos como Rock and Roller Queens, Capital Rats, Bogotá Bone Breakers y Atlantic Roller Derby, proveniente de Canadá.

Imperdible torneo de Roller Derby en Bogotá

El Evento Tropical Altitude será mucho más que una competencia deportiva. Se trata de un espacio donde la pasión, la fuerza y la hermandad sobre ruedas serán las verdaderas protagonistas.

Además de los partidos, habrá actividades culturales, exhibiciones, stands y zonas interactivas para que toda la familia disfrute de una experiencia diferente.

Con 16 años de trayectoria, los Bogotá Bone Breakers siguen impulsando el crecimiento del Roller Derby en el país, demostrando que este deporte no solo es velocidad y resistencia, sino también un símbolo de empoderamiento femenino y trabajo en equipo.

