Alcaldía de Medellín anunció millonaria inversión para la remodelación del estadio Atanasio Girardot

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó el plan de modernización del estadio Atanasio Girardot, una intervención integral que busca posicionar al escenario como uno de los mejores de América. La Administración Distrital invertirá más de $750.000 millones, financiados totalmente con recursos públicos, en la que será la remodelación más grande en la historia del escenario deportivo.

Bajo el lema “El estadio que la ciudad se merece”, el mandatario explicó que $643.000 millones se destinarán directamente al estadio, mientras que el resto financiará obras complementarias en la unidad deportiva, tecnología, movilidad y urbanismo.

Más capacidad, nuevas cubiertas y modernización total

Entre los principales cambios se encuentra el aumento de la capacidad del Atanasio Girardot de 45.200 a 60.000 asistentes, un incremento del 33%, gracias a la construcción de un tercer nivel de tribunas con silletería nueva.

Además, se instalará una cubierta completa de más de 31.000 metros cuadrados, en reemplazo de la actual de 2.319 metros cuadrados, para proteger a los espectadores del sol y la lluvia.

La modernización incluirá nuevos accesos y servicios internos: las unidades sanitarias pasarán de 399 a 531, y los torniquetes de 49 a 108. También se renovarán los camerinos, palcos, locales comerciales y cabinas de prensa, incorporando elementos de accesibilidad universal como rampas y pasarelas.

“Este estadio que empezaremos a construir será con recursos 100 % públicos y seguirá siendo de la ciudad”, destacó el alcalde Gutiérrez, quien enfatizó que el proyecto también beneficiará a los comerciantes del sector y promoverá el fútbol en paz.

Un entorno renovado y estándares internacionales

El nuevo Atanasio Girardot contará con silletería renovada, redes eléctricas e hidrosanitarias modernas y una fachada de 23.000 metros cuadrados que integrará el estadio con su entorno urbano. Asimismo, se intervendrán 40.000 metros cuadrados de espacio público alrededor del complejo deportivo para mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad.

El escenario cumplirá con los estándares internacionales de la FIFA, lo que permitirá albergar grandes eventos deportivos y competiciones internacionales.

La primera fase del proyecto contempla estudios de suelos durante el resto del año, mientras se gestionan los trámites ante la curaduría. Se prevé que las obras inicien entre mayo y junio de 2026, con una duración estimada hasta el segundo semestre de 2027. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y el Inder Medellín estarán a cargo del diseño y la ejecución. En total, se generarán 430 empleos directos durante el proceso.