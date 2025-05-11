CANAL RCN
Deportes

Selección Colombia de Creadoras de Contenido hará su presentación oficial con causa social en El Campín

Bogotá recibirá a la Selección Colombia de Creadoras de Contenido en un evento que mezcla deporte y ayuda social.

Selección Colombia Creadoras de Contenido
Foto: Selección Colombia Creadoras de Contenido

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
12:56 p. m.
La Selección Colombia de Creadoras de Contenido hará su debut oficial en Bogotá en un proyecto que combina deporte y compromiso social.

El evento, que busca recolectar juguetes para niños y niñas de escasos recursos, promete ser una jornada llena de unión, inspiración y propósito.

Presentación oficial de la Selección Colombia de Creadoras de Contenido

La presentación oficial de la Selección Colombia de Creadoras de Contenido se realizará el próximo 12 de noviembre en el Auditorio Mayor del Estadio El Campín.

En este espacio, se dará a conocer al grupo de mujeres que integran el equipo, todas referentes en el mundo digital, la comunicación y la cultura, acompañadas por su cuerpo técnico y la mesa directiva del proyecto.

Esta iniciativa busca visibilizar el papel de las creadoras de contenido en el ámbito deportivo y, al mismo tiempo, promover valores como la integración, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Durante el evento se presentarán los uniformes oficiales, los colores representativos y la identidad visual que acompañará a la selección en sus futuras participaciones.

Esta Selección no representa solo al mundo digital, sino a una generación que comunica, inspira y transforma. Queremos que cada creadora se sienta parte de un proyecto de país, señalo Nestor Lopez Presidente.

Eventos y actividades que realizará la Selección Colombia de Creadoras de Contenido

La agenda de la Selección Colombia de Creadoras de Contenido estará llena de actividades que refuerzan su compromiso social.

El 11 de noviembre se llevará a cabo un encuentro especial en la tienda LF10, donde se entregarán guayos a las jugadoras.

Un día después, el 12 de noviembre, se realizará la rueda de prensa en El Campín, seguida de un entrenamiento oficial en el Campincito. Finalmente, el 17 de noviembre, la selección disputará su primer partido amistoso frente a Future Soccer, encuentro con el que buscarán seguir impulsando la recolección de juguetes para los más necesitados.

La Selección Colombia de Creadoras de Contenido representa una nueva forma de conectar el deporte con la empatía social, demostrando que el talento digital también puede cambiar vidas.

