Luis Díaz, en acción: horario y dónde ver el clásico Everton vs. Liverpool

Liverpool y Everton se enfrentan este miércoles 12 de febrero en juego que fue aplazado de la Premier League por condiciones climáticas y el colombiano Luis Díaz seguramente tendrá acción en el que será el último derbi de la ciudad en el estadio Goodison Park.

Goodison Park, estadio del Everton desde 1892, será escenario el miércoles por última vez del derbi del Merseyside, en el que los Toffees tratarán de olvidar sus males recientes frenando la marcha del Liverpool hacia el título de la Premier League.

A partir de la próxima temporada, el Everton se trasladará a su nuevo estadio, con capacidad para 53.000 espectadores y ubicado en Bramley Moore Dock, cerca de donde el río Mersey muere en el Mar de Irlanda.

Con el final de Goodison Park, considerado el primer gran estadio de fútbol británico, se echará el cierre a una página de este deporte, ya que este recinto es también el origen de la histórica rivalidad entre Everton y Liverpool.

De Anfield a Goodison Park

Formado en 1879 y club fundador del campeonato inglés de fútbol, el Everton comenzó jugando en Anfield, hasta que una disputa por el alquiler entre el arrendador John Houlding y la directiva de la entidad, llevó a ésta a decidir el traslado a un nuevo estadio, apenas ubicado a media milla, al otro lado de Stanley Park.

Con estadio, pero sin equipo, Houlding, un empresario y político local, decidió por su parte formar su propio club... el Liverpool Football Club.

Goodison se convirtió en el primer gran estadio de fútbol en Inglaterra, albergó dos veces la final de la FA Cup (1894 y 1910) y convirtió al Everton en el club más rico del país gracias a los ingresos obtenidos por billetería.

"¡Aquí tienen Goodison Park!", informó la publicación 'The Out of Doors' en octubre de 1892.

"Ninguna fotografía puede abarcar todo el recinto, de lo grande que es", destacó.

Diferentes reformas aseguraron durante un siglo que Goodison Park se mantuviera entre los mejores estadios del fútbol inglés y solo Wembley albergó más partidos de la Copa del Mundo de 1996.

El Everton vivió su época dorada en la década de 1980, con dos campeonatos, una FA Cup y una Recopa entre 1985 y 1987.

Aún hoy sigue siendo el quinto club con más ligas inglesas (por detrás de Manchester United, Liverpool, Arsenal y Manchester City), pero la última la ganó hace 38 años.

El Everton no gana un trofeo desde la FA Cup de 1995.

"Es un lugar impregnado de historia. Se puede sentir y eso da algo especial al ambiente", declara a la AFP Peter MacFarlane, creador del podcast sobre el Everton 'The Blue Room'.

