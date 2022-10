Regresó el 'panita': Yerry Mina volvió a entrenamientos con el Everton

Una gran noticia se dio a conocer este viernes 7 de octubre desde Inglaterra. Yerry Mina, jugador colombiano que estuvo lesionado hace varios meses, habría superado los problemas físicos presentados y ya estaría entrenando con el Everton, preparando lo que será su regreso a las canchas luego de dos meses de ausencia.

Para nadie es un secreto que, durante las últimas temporadas, el defensa central ha sufrido diferentes lesiones que lo han alejado del más alto rendimiento. La última de ellas, la presentó el pasado 6 de agosto, en el juego entre Everton y Chelsea, al momento que fue diagnosticado con problemas de ligamentos de tobillo, haciendo que se alejara de las canchas por varios meses.

A penas se dio a conocer la lesión en el tobillo, Yerry Mina viajó a Colombia para continuar su proceso de recuperación con Gustavo Portela, médico del Deportivo Cali y hombre de confianza de varios jugadores de la Selección Colombia, quienes se han recuperado de varias lesiones con el especialista.

Tras el proceso de recuperación en Colombia y en Inglaterra, todo parece indicar que el jugador del Everton ya estaría recuperado de su lesión en el tobillo y comenzaría a tener sus primeros trabajos en campo, comenzando a preparar lo que será el regreso a la cancha con el equipo de Inglaterra.

En medio de la conferencia de prensa previo al juego frente al Manchester United, Frank Lampard, entrenador del Everton, confirmó que Mina ya comenzó trabajos de campo, pero que no va a estar frente al equipo rojo, pues sería apresurar su proceso de recuperación, sumando la poca inactividad que ha tenido el cafetero en los últimos días.

“Están entrenando con nosotros. Yerry se unió a nosotros en los últimos días, Mason vino hoy para parte del entrenamiento. Ambos están trabajando duro para volver a estar en forma”, agregó el entrenador inglés.

The boss also updates on the fitness of Yerry Mina and Mason Holgate, who returned to training this week.



