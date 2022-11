Luis Díaz, el hombre ejemplar en el Liverpool: “no todos pueden hacer lo que hizo”

Desde la llegada de Darwin Núñez al Liverpool, varios aficionados y medios de comunicación han manifestado su desacuerdo con la contratación del uruguayo a Inglaterra, pues varios de ellos aseguran que su fichaje ha sido un fracaso y que hasta el momento no ha sido el gran delantero que fue en Portugal.

En medio de las fuertes críticas expuestas por los aficionados del Liverpool, el exjugador Glen Johnson, salió en defensa del uruguayo, afirmando que su proceso de adaptación al equipo está en proceso y que será uno de los jugadores que va a dejar que hablar en el equipo de Klopp, pues asegura que será uno de los goleadores del club.

“Ha sido duro presionarlo tanto y creo que recién ahora está mostrando su clase. Es un fichaje fantástico y creo que será un gran jugador para el Liverpool en los próximos años”, afirmó el exdefensa central del Liverpool.

Además, exaltó lo que hizo Luis Díaz al llegar al Liverpool, afirmando que no todos pueden tener el mismo proceso de adaptación del colombiano y que hasta el momento Núñez no ha sido un fracaso, que todo es de darle tiempo.

“Todos se apresuraron demasiado pronto para decir que Núñez fue una decepción. No ha estado allí por mucho tiempo. No es fácil ir a un club grande y arrancar a toda velocidad. No todos pueden hacer lo que hizo Luis Díaz”, afirmó el exjugador del Liverpool.

Vale recordar que antes del parón por culpa del Mundial, el delantero convocado por la Selección de Uruguay para la cita mundialista ha logrado anotar siete goles en los últimos diez partidos, convirtiéndose en el hombre gol de Kloop en la temporada 22/23 de la Premier League.

Luis Díaz se alista para el regreso

Mientras la mayoría de los jugadores del Liverpool están concentrados con sus respectivas selecciones para encargar la Copa del Mundo, el colombiano se encuentra en Inglaterra finalizando su proceso de recuperación y se espera que vuelva a las cachas en los juegos amistosos que tiene el equipo de Inglaterra en Dubái

Los dos juegos del equipo de Inglaterra será frente a Lyon y Milan el próximo 11 y 16 de diciembre respectivamente y volverá a competencia oficial el próximo 22 del mismo mes frente al Manchester City por al EFL.