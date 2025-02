Fabián Sambueza reveló que rechazó una oferta de Millonarios: ¿se arrepintió después?

Fabián Sambueza, que ha jugado en Colombia desde el 2016, ha dejado una huella importante en el Fútbol Profesional Colombiano.

El volante argentino, que ha tenido pasos importantes por Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, ha levantado tres Ligas y una Superliga.

La Superliga y las dos primeras Ligas las ganó con Junior de Barranquilla durante el 2018 y el 2019. Además, en el 2024, hizo parte del plantel que le entregó la primera estrella de su historia al Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, antes de ponerse la piel del 'leopardo', Fabián Sambueza tuvo la oportunidad de jugar en Bogotá, pero con la camiseta de Millonarios. No obstante, en el momento en el que recibió la propuesta formal, decidió rechazarla. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Se arrepintió posteriormente? El futbolista reveló los detalles en una entrevista.

Fabián Sambueza recordó que Millonarios lo buscó, pero que él no aceptó la oferta

En un diálogo con AS Colombia, Fabián Sambueza comunicó que antes de su segundo paso en Independiente Santa Fe, Millonarios se interesó en él y lo contactó.

"Me fui de Santa Fe (la última vez) porque el presidente me comunicó que el técnico no me iba a tener en cuenta y, bueno, ahí no había nada más que hacer. Nunca me dieron una razón y de hecho yo había vuelto a pesar de muchas otras ofertas que no quise aceptar", aseguró.

"Tenía una oferta de Millonarios, la cual rechacé y Millos salió campeón en ese momento. Yo no fui y ellos se consagraron en el primer semestre, creo que fue", agregó.

Además, explicó que una de las razones por las que dijo que no fue porque sintió que había tenido una conexión especial con la hinchada de Independiente Santa Fe en su primer estadía en Bogotá y llegó a pensar que su segundo paso podía terminar mejor.

¿Cuáles han sido los números de Fabián Sambueza en la presente temporada?

Fabián Sambueza no pudo estar presente en la primera parte de la Liga BetPlay I del 2025 debido a una sanción que le impusieron a finales del 2024 cuando Atlético Bucaramanga quedó eliminado y no clasificó a los cuadrangulares.

En ese sentido, en la presente temporada solo ha disputado 350 minutos (180 por Liga y 170 por Superliga). Sin embargo, ya está listo para seguir siendo el líder del conjunto 'leopardo' dirigido por Gustavo Florentín.