Falcao y Lorelei Tarón anuncian el nacimiento de su hija con emotivas fotos

La familia de Radamel Falcao García sigue creciendo. Este lunes 24 de julio, el jugador de la Selección Colombia y su esposa, Lorelei Tarón, dieron a conocer a todos sus seguidores el nacimiento de Heaven, el quinto hijo que tendrán las celebridades (cuarta niña) y que se robó las miradas de todos los cibernautas.

Por medio de las redes sociales, la cantante argentina y el jugador del Rayo Vallecano le dieron una gran bienvenida al nuevo miembro de su familia, generando una gran conmoción en los seguidores, quienes por medio de mensajes festejaron la nueva heredera de la familia Falcao Tarón.

“Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, fue el mensaje de Lorelei en las redes sociales.

Además, el emotivo mensaje estuvo acompañado de unas imágenes en las que se puede observar al jugador de la Selección Colombia durante el parto de su hija. En otra de las fotografías se puede ver como los hijos de Falcao están bastante contentos por el nacimiento de su nueva hermanita.

Tras la publicación dada a conocer por medio de las redes sociales de ambas celebridades, varias figuras púbicas felicitaron al goleador de la Selección Colombia y la cantante argentina: “Bendiciones mi Lore y familia. Amor a e esa nueva princesa”, indicó Daniela Ospina. “Desmayo de amor. Amor y salud para toda la familia”, afirmó Claudia Bahamón.

Referente de Millonarios estaba emocionado por el posible fichaje de Falcao

En medio de la felicidad por el nacimiento de su quinto hijo, todavía se sigue hablando del fallido fichaje de Falcao a Millonarios, el cual dejó desilusionados a varios hinchas y jugadores, quienes guardaban la esperanza que el máximo goleador de la Selección Colombia se vistiera de azul en el final de su carrera.

"Alcancé a creer lo de Falcao porque había hablado con él unos días antes, fue una de las personas que me felicitó por el gol y el título. Me alcancé a ilusionar porque es una de las personas que está pendiente del equipo y para el fútbol colombiano y Millonarios sería de locos tener un jugador de esa talla mundial y ganaríamos todos. Me imaginaba entrenando con Falcao, ya tuve la oportunidad de entrenar con él en Selección, pero en el día a día con Millonarios sería increíble", aseguró Andrés Llinás.