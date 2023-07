¿Estaba emocionado? Lo que le dijo Falcao a un referente de Millonarios por posible fichaje

Hace una semana, el ambiente del fútbol colombiano, específicamente lo que rodea al periodo de transferencias, convulsionó con la noticia de las reuniones que sostuvo Millonarios con Falcao García en Madrid para lograr convencerlo de llegar al equipo ahora mismo.

Aunque las versiones apuntan que 'el tigre' estaba dispuesto a dejar las incandescentes luces del estrellato europeo para venir a cumplir su sueño de niño de jugar con el equipo de su corazón, el deseo no se convirtió en realidad por unos temas contractuales con Rayo Vallecano. Su vínculo vence en junio de 2024 y solo puede salir ahora si el técnico así lo decide.

Así las cosas, a Millonarios y a Falcao les toca esperar al menos un año para que sus caminos puedan cruzarse por fin, pero la desazón que dejó en la hinchada la frustración de lo que habría sido un fichaje histórico aún no termina, y no solo en los hinchas.

Andrés Llinás protagonizó un evento este jueves en Bogotá en el que presentó la nueva marca deportiva que lo patrocinará y aprovechó para dialogar con los medios de comunicación. Además de referirse a su futuro con el 'embajador' y del título alcanzado frente a Atlético Nacional, habló de la fallida llegada de Falcao al club.

Andrés Llinás y el sueño de tener a Falcao en Millonarios

El defensor, quien ha compartido con el goleador en algunas convocatorias de Selección Colombia, reveló que pensó que el fichaje iba a darse y que incluso habló con él sobre la posibilidad, además de haber recibido un mensaje de felicitaciones de su parte tras la consagración en liga hace tres semanas.

"Alcancé a creer lo de Falcao porque había hablado con él unos días antes, fue una de las personas que me felicitó por el gol y el título. Me alcancé a ilusionar porque es una de las personas que está pendiente del equipo y para el fútbol colombiano y Millonarios sería de locos tener un jugador de esa talla mundial y ganaríamos todos. Me imaginaba entrenando con Falcao, ya tuve la oportunidad de entrenar con él en Selección, pero en el día a día con Millonarios sería increíble", soltó.

Aunque Falcao no llegará a Millonarios en el presente periodo de transferencias, en el seno del club mantienen viva la esperanza de poder contratarlo en un año cuando quede libre del Rayo Vallecano, o incluso ver cómo avanza su situación en el equipo español en los primeros seis meses de temporada por si se abre una posibilidad en enero de 2024.