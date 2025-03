"Ha sido una semana difícil para mí": Falcao García habló sobre su futuro en Millonarios

Radamel Falcao García rompió el silencio este domingo, luego de la victoria de Millonarios 2-0 ante Deportes Tolima en el marco de la fecha 7 de la Liga BetPlay.

El goleador histórico de la Selección Colombia, a pesar que no tuvo acción este domingo, se refirió lo sucedido esta semana con la declaraciones de Gustavo Serpa, las cuáles no cayeron bien en el 'tigre' ni en su familia.

“¿O yo soy el responsable que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo? Nosotros no podemos responder porque jugadores de alto calibre como Falcao, Leonardo Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado en el último partido”, señaló Serpa en una Asamblea reciente.

Falcao habló al respecto

Varios periodistas manifestaron que esto no cayó bien en Radamel Falcao García, algo que confirmó el delantero este domingo en la zona mixta tras el duelo ante Tolima.

"No es momento de hablar", comenzó diciendo Falcao García ante la pregunta del periodista de Deportes RCN.

Luego habló sobre lo que piensa de las palabras de Gustavo serpa hace unos días. "Ha sido una semana difícil para mí, para mi familia, ha sido una semana de reflexión, de meditar la situaciones y va a seguir siendo así los próximos días, pero lo más importante es el compromiso con el club, los jugadores y los hinchas. ahora en pensar en el partido del miércoles".