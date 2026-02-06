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"¡La Selección Colombia es de todos!": James Rodríguez

James Rodríguez se pronunció tras la victoria de la selección Colombia frente a Costa Rica.

James Rodríguez
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 02 de 2026
01:14 p. m.
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La selección Colombia continúa sumando confianza en su camino hacia la Copa del Mundo y uno de los referentes del equipo nacional quiso compartir sus sensaciones después del triunfo 3-1 sobre Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá. Se trata de James Rodríguez, capitán del combinado cafetero, quien acudió a sus redes sociales para agradecer el apoyo de los aficionados y destacar el respaldo recibido durante la noche en la capital del país.

El mediocampista cucuteño fue una de las figuras del compromiso pese a iniciar el encuentro desde el banco de suplentes. Néstor Lorenzo decidió darle ingreso en la segunda mitad y su presencia tuvo un impacto inmediato en el funcionamiento ofensivo del equipo.

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Con su visión de juego y capacidad para asociarse con sus compañeros, James ayudó a que Colombia encontrara mayores espacios en ataque. Una de sus acciones más destacadas llegó en la jugada que terminó con el tercer gol de la selección, luego de una habilitación precisa para Luis Suárez, quien se encargó de definir y sellar el resultado definitivo frente al conjunto costarricense.

¿Qué mensaje dejó James Rodríguez tras el partido?

Horas después del compromiso, el volante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías del encuentro disputado en El Campín. Junto a las imágenes, publicó un mensaje cargado de optimismo de cara a los retos que se aproximan para la selección nacional.

James resaltó la ilusión que mantiene el grupo en esta etapa previa al Mundial y agradeció a los miles de aficionados que acompañaron al equipo en Bogotá. Además, dejó una frase que rápidamente llamó la atención entre los seguidores de la Tricolor.

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“Con la ilusión de siempre y el objetivo de hacer historia. Gracias por su respaldo constante. ¡La Selección Colombia es de todos!”, escribió el capitán colombiano en sus redes sociales.

Un líder dentro y fuera de la cancha

Más allá de su aporte futbolístico, James continúa siendo una de las voces más influyentes dentro del grupo dirigido por Néstor Lorenzo. Su experiencia en competiciones internacionales y su recorrido por algunos de los clubes más importantes del mundo lo convierten en una referencia permanente para sus compañeros.

El respaldo mostrado por los aficionados en Bogotá fue otro de los aspectos que destacó el volante. Las tribunas de El Campín estuvieron teñidas de amarillo, azul y rojo, generando un ambiente especial para una selección que se encuentra en la recta final de su preparación mundialista.

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Ahora, Colombia se enfocará en su último amistoso antes del debut oficial en la Copa del Mundo. Mientras tanto, las palabras de James reflejan el ambiente de confianza que rodea al equipo y la ilusión compartida entre jugadores e hinchas por realizar una actuación memorable en el torneo más importante del fútbol internacional.

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