Millonarios cayó con Junior tras nueve años: el pésimo registro de Hernán Torres

Millonarios atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Este domingo, el equipo albiazul cayó 1-2 frente a Junior de Barranquilla en un estadio El Campín que contó con la presencia de más de 30.000 aficionados, quienes abandonaron las tribunas con evidente frustración tras presenciar una nueva derrota que profundiza la crisis deportiva del club bogotano. El resultado no solo golpea en la tabla, sino también en lo anímico, al tratarse de un rival ante el cual Millonarios mantenía una racha positiva como local desde hacía nueve años.

El encuentro volvió a dejar sensaciones negativas en el juego, con un equipo sin claridad ofensiva, errores defensivos recurrentes y poca reacción en los momentos clave. Junior supo aprovechar las desconcentraciones y manejó con inteligencia los tiempos del partido, mientras que Millonarios evidenció nuevamente dificultades para sostener una idea colectiva sólida durante los 90 minutos.

Un golpe histórico ante Junior en Bogotá

La derrota ante el conjunto barranquillero tiene un peso simbólico importante. Millonarios no perdía frente a Junior en Bogotá desde hacía nueve años, una estadística que reflejaba la fortaleza histórica del equipo en casa frente a este rival. Romper esa racha negativa en El Campín agrava el contexto actual y deja en evidencia que el equipo ha perdido uno de sus principales respaldos: el respeto en condición de local.

Más allá del marcador, preocupa la forma. El equipo volvió a mostrar desorden, falta de intensidad en varios pasajes y escasa conexión entre líneas, aspectos que se repiten partido tras partido y que hoy generan una creciente preocupación entre la hinchada y el entorno del club.

Números que reflejan la crisis de Hernán Torres

La lupa se posa inevitablemente sobre el entrenador Hernán Torres, quien asumió el cargo en agosto de 2025 y, desde entonces, no ha logrado revertir la dinámica negativa. En total, el técnico ha dirigido 18 partidos oficiales, repartidos en 16 encuentros de Liga y 2 de Copa BetPlay, con un balance que deja mucho que desear.

Si se traduce ese balance a rendimiento:

Victorias: 27,7 %

Empates: 27,7 %

Derrotas: 44,4 %

Es decir, casi la mitad de los partidos terminaron en derrota, mientras que apenas poco más de una cuarta parte fueron triunfos. En términos de puntos, Torres ha conseguido 20 de 54 posibles, lo que representa un rendimiento cercano al 37 %, muy por debajo del estándar mínimo esperado para un equipo grande del fútbol colombiano.

Millonarios bajo su mando suma apenas 5 victorias, 5 empates y 8 derrotas, números que representan un rendimiento bajo para un equipo acostumbrado a pelear en los primeros puestos. El porcentaje de triunfos es insuficiente y la irregularidad se ha convertido en una constante, sin señales claras de mejoría en el funcionamiento colectivo.

La derrota ante Junior parece marcar un punto de quiebre. La presión sobre el cuerpo técnico aumenta y el margen de error se reduce considerablemente. Con la temporada en marcha y los objetivos en riesgo, Millonarios necesita respuestas urgentes, tanto desde el banco como desde el campo, para evitar que la crisis siga profundizándose y termine comprometiendo todo el proyecto deportivo.