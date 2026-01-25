Así quedó la tabla de posiciones tras derrota de Millonarios y empate de Santa Fe en la fecha 2
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 2, marcada por la derrota de Millonarios y el empate de Santa Fe.
Noticias RCN
10:41 p. m.
La fecha 2 de la Liga BetPlay dejó varios resultados que sacudieron la tabla de posiciones y empezaron a marcar tendencias en este inicio de torneo.
La derrota de Millonarios en casa y el empate de Independiente Santa Fe fueron dos de los hechos que más dieron de qué hablar entre los hinchas este domingo 25 de enero.-
El campeonato apenas comienza, pero ya hay equipos que muestran solidez y otros que empiezan a sentir la presión por sumar.
Resultados sorpresivos marcaron la fecha 2
La jornada estuvo cargada de emociones y marcadores inesperados. Millonarios cayó 1-2 como local frente a Junior de Barranquilla, un resultado que golpeó fuerte al conjunto embajador y lo dejó sin puntos tras dos fechas.
Por su parte, Santa Fe no pudo pasar del empate 1-1 ante Once Caldas, en un duelo equilibrado que dejó sensaciones encontradas en ambos equipos. Otros partidos destacados fueron el triunfo del Deportivo Cali sobre Medellín y la victoria del América como visitante ante Boyacá Chicó.
Estos fueron los resultados completos de la fecha 2:
- Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta
- Tolima 2-0 Alianza
- Deportivo Pereira 0-0 Fortaleza
- Deportivo Cali 3-1 Medellín
- Águilas Doradas 1-2 Pasto
- Llaneros 1-1 Bucaramanga
- Boyacá Chicó 0-1 América
- Millonarios 1-2 Junior
- Once Caldas 1-1 Santa Fe.
Así quedó la tabla de posiciones tras la jornada
Con estos resultados, la tabla comenzó a tomar forma y dejó a Tolima y América como líderes perfectos. Así quedaron las posiciones:
- Tolima – 6 puntos (+4)
- América – 6 puntos (+4)
- Pasto – 6 puntos (+2)
- Llaneros – 4 puntos (+2)
- Once Caldas – 4 puntos (+1)
- Bucaramanga – 4 puntos (+1)
- Fortaleza – 4 puntos (+1)
- Atlético Nacional – 3 puntos (+4)
- Deportivo Cali – 3 puntos (+1)
- Jaguares – 3 puntos (+1)
- Junior – 3 puntos (-1)
- Internacional de Bogotá – 3 puntos (-2)
- Santa Fe – 2 puntos
- Águilas Doradas – 1 punto (-1)
- Deportivo Pereira – 1 punto (-2)
- Cúcuta – 0 puntos (-2)
- Millonarios – 0 puntos (-2)
- Medellín – 0 puntos (-3)
- Alianza – 0 puntos (-3)
- Boyacá Chicó – 0 puntos (-5).