CANAL RCN
Deportes

Así quedó la tabla de posiciones tras derrota de Millonarios y empate de Santa Fe en la fecha 2

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 2, marcada por la derrota de Millonarios y el empate de Santa Fe.

Tabla de posiciones tras fecha 2
Foto: Santa Fe y Millos oficial

Noticias RCN

enero 25 de 2026
10:41 p. m.
La fecha 2 de la Liga BetPlay dejó varios resultados que sacudieron la tabla de posiciones y empezaron a marcar tendencias en este inicio de torneo.

La derrota de Millonarios en casa y el empate de Independiente Santa Fe fueron dos de los hechos que más dieron de qué hablar entre los hinchas este domingo 25 de enero.-

El campeonato apenas comienza, pero ya hay equipos que muestran solidez y otros que empiezan a sentir la presión por sumar.

Resultados sorpresivos marcaron la fecha 2

La jornada estuvo cargada de emociones y marcadores inesperados. Millonarios cayó 1-2 como local frente a Junior de Barranquilla, un resultado que golpeó fuerte al conjunto embajador y lo dejó sin puntos tras dos fechas.

Por su parte, Santa Fe no pudo pasar del empate 1-1 ante Once Caldas, en un duelo equilibrado que dejó sensaciones encontradas en ambos equipos. Otros partidos destacados fueron el triunfo del Deportivo Cali sobre Medellín y la victoria del América como visitante ante Boyacá Chicó.

Estos fueron los resultados completos de la fecha 2:

  • Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta
  • Tolima 2-0 Alianza
  • Deportivo Pereira 0-0 Fortaleza
  • Deportivo Cali 3-1 Medellín
  • Águilas Doradas 1-2 Pasto
  • Llaneros 1-1 Bucaramanga
  • Boyacá Chicó 0-1 América
  • Millonarios 1-2 Junior
  • Once Caldas 1-1 Santa Fe.

Así quedó la tabla de posiciones tras la jornada
Con estos resultados, la tabla comenzó a tomar forma y dejó a Tolima y América como líderes perfectos. Así quedaron las posiciones:

  1. Tolima – 6 puntos (+4)
  2. América – 6 puntos (+4)
  3. Pasto – 6 puntos (+2)
  4. Llaneros – 4 puntos (+2)
  5. Once Caldas – 4 puntos (+1)
  6. Bucaramanga – 4 puntos (+1)
  7. Fortaleza – 4 puntos (+1)
  8. Atlético Nacional – 3 puntos (+4)
  9. Deportivo Cali – 3 puntos (+1)
  10. Jaguares – 3 puntos (+1)
  11. Junior – 3 puntos (-1)
  12. Internacional de Bogotá – 3 puntos (-2)
  13. Santa Fe – 2 puntos
  14. Águilas Doradas – 1 punto (-1)
  15. Deportivo Pereira – 1 punto (-2)
  16. Cúcuta – 0 puntos (-2)
  17. Millonarios – 0 puntos (-2)
  18. Medellín – 0 puntos (-3)
  19. Alianza – 0 puntos (-3)
  20. Boyacá Chicó – 0 puntos (-5).
