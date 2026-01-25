Así quedó la tabla de posiciones tras derrota de Millonarios y empate de Santa Fe en la fecha 2

La fecha 2 de la Liga BetPlay dejó varios resultados que sacudieron la tabla de posiciones y empezaron a marcar tendencias en este inicio de torneo.

La derrota de Millonarios en casa y el empate de Independiente Santa Fe fueron dos de los hechos que más dieron de qué hablar entre los hinchas este domingo 25 de enero.-

El campeonato apenas comienza, pero ya hay equipos que muestran solidez y otros que empiezan a sentir la presión por sumar.

Resultados sorpresivos marcaron la fecha 2

La jornada estuvo cargada de emociones y marcadores inesperados. Millonarios cayó 1-2 como local frente a Junior de Barranquilla, un resultado que golpeó fuerte al conjunto embajador y lo dejó sin puntos tras dos fechas.

Por su parte, Santa Fe no pudo pasar del empate 1-1 ante Once Caldas, en un duelo equilibrado que dejó sensaciones encontradas en ambos equipos. Otros partidos destacados fueron el triunfo del Deportivo Cali sobre Medellín y la victoria del América como visitante ante Boyacá Chicó.

Estos fueron los resultados completos de la fecha 2:

Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta

Tolima 2-0 Alianza

Deportivo Pereira 0-0 Fortaleza

Deportivo Cali 3-1 Medellín

Águilas Doradas 1-2 Pasto

Llaneros 1-1 Bucaramanga

Boyacá Chicó 0-1 América

Millonarios 1-2 Junior

Once Caldas 1-1 Santa Fe.

Así quedó la tabla de posiciones tras la jornada

Con estos resultados, la tabla comenzó a tomar forma y dejó a Tolima y América como líderes perfectos. Así quedaron las posiciones: