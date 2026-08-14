Atlante confirmó nuevo arquero colombiano: ¿qué pasará con Ospina?

La portería del Atlante tendrá un nuevo nombre colombiano. El club mexicano confirmó la llegada de Jordan García, procedente de León, mientras la continuidad de David Ospina sigue en duda por una lesión en el codo.

La incorporación se produce en medio de la incertidumbre sobre el estado físico del experimentado arquero, quien recientemente viajó para ser evaluado por un especialista que ya lo había tratado anteriormente.

¿Quién es el nuevo arquero colombiano del Atlante?

Jordan García llega al conjunto mexicano en condición de préstamo por un año. El acuerdo entre Atlante y León contempla además una opción de compra que podría ejecutarse al finalizar el periodo.

El club hizo oficial el fichaje a través de sus canales digitales, donde mostró al guardameta durante la firma de su contrato y le dio la bienvenida como nuevo integrante de los llamados Potros de Hierro.

Con su llegada, García se convierte en una alternativa inmediata para el arco del equipo y podría asumir protagonismo mientras se define la situación médica de Ospina.

El movimiento también representa una nueva oportunidad para el arquero colombiano, que ahora tendrá que competir por minutos en el fútbol mexicano y responder a las necesidades del equipo durante la temporada.

¿Qué pasará con David Ospina en Atlante?

La llegada de García no significa, por ahora, que David Ospina haya quedado fuera del proyecto. El técnico Miguel 'Piojo' Herrera confirmó que el colombiano tuvo que desplazarse para consultar nuevamente al especialista que estuvo a cargo de su operación anterior.

La razón de la revisión es una lesión en el codo que mantiene en duda su disponibilidad. Sin embargo, según la información entregada por el club y el cuerpo técnico, todavía no existe una determinación definitiva sobre su futuro en la institución.

El panorama dependerá de los resultados de la evaluación médica y del tiempo que pueda necesitar Ospina para recuperarse. Mientras tanto, Atlante decidió reforzar su portería con García para contar con una alternativa ante la incertidumbre.

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Por ahora, el arquero colombiano que llega desde León aparece como una pieza importante para el inicio de la temporada, mientras Atlante espera conocer qué sucederá finalmente con uno de los jugadores más experimentados de su plantel.