Tremenda confesión: Falcioni reveló la orden que le dieron los Rodríguez Orejuela

Uno de los jugadores que ha dejado su nombre en la historia del América de Cali es Julio Cesar Falcioni, exarquero del equipo ‘escarlata’, pues su garra y entrega con el equipo caleño, lo catalogan como uno de los ídolos más queridos de la hinchada roja, además de ser figura en la conquista del pentacampeonato de los ‘diablos rojos’ de 1982 al 1986.

A pesar de los años, el exarquero y ahora entrenador sigue recordando su paso por el América de Cali, pues para nadie es un secreto que, durante su estadía en territorio cafetero, Colombia vivía uno de los momentos más complicados del narcotráfico y por tal motivo, el actual entrenador de Independiente, reveló tremenda vivencia que tuvo con uno de los jefes del Cartel de Cali.

En medio de una entrevista en Argentina, el ‘ídolo escarlata’ reveló la experiencia que tuvo con Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del Cartel de Cali y que en ese entonces era dueño del equipo ‘escarlata’ y que le dio una orden al exarquero que genero polémica en el fútbol colombiano.

En conversaciones con un programa en Argentina, Falcioni recordó un suceso que vivió en la ‘sucursal del cielo’ con hinchas del Deportivo Cali, quienes no se esperaron la reacción del arquero ‘escarlata’.

“Iba en el auto, me putearon unos hinchas del Deportivo Cali, entonces me bajé. Había seis o siete, me bajé. Se vinieron todos y me subí al carro de nuevo, fui a la casa, tomé una 357 (pistola) que tenía y me devolví. Estaban todos juntos, cuando me vieron con el arma, se abrieron todos y quedé solo”, agregó el ahora entrenador.

Anécdota con Miguel Rodríguez Orejuela

Además, reveló como amenazó a los hinchas ‘verdiblancos’ y lo que le dijo Miguel Rodríguez Orejuela luego de enterarse de este suceso.

“Al otro día, me llama don Miguel, el dueño del equipo. Dije, me va a echar. Que cagadón que hice. Llegó y me dijo: ‘la próxima vez que tengas un revolver en la mano y no tires, tienes problemas conmigo”, finalizó el entrenador.