¡Oficial! Atlético Nacional recibirá a Millonarios en Copa Sudamericana 2026: fecha

La Copa Sudamericana empezó a calentar motores y el sorteo realizado por la Conmebol dejó un cruce que promete emociones fuertes para el fútbol colombiano. Atlético Nacional y Millonarios se verán las caras en un duelo directo que definirá el futuro de ambos en el certamen continental.

El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot, durante la semana del 4 de marzo, en un partido que desde ya es catalogado como uno de los más atractivos de la fase previa.

El enfrentamiento no solo reúne a los dos clubes más grandes y populares del país, sino que también revive una rivalidad histórica que ahora se traslada al escenario internacional.

Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán duelo clave en la Sudamericana

El formato establecido por la Conmebol para esta instancia es claro: un solo partido, sin margen de error. El ganador del compromiso avanzará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que el perdedor quedará eliminado de toda competencia internacional en 2025. Esta condición eleva la presión y convierte el encuentro en una auténtica final anticipada.

Atlético Nacional, que será local, buscará hacer valer su fortaleza en el Atanasio Girardot y el respaldo de su hinchada para dar el primer golpe. Millonarios, por su parte, llegará con la obligación de demostrar carácter fuera de casa y corregir falencias recientes en torneos internacionales, donde ha quedado a deber en momentos decisivos.

Cuatro equipos colombianos en la disputar por la Copa Sudamericana

Además del cruce entre Nacional y Millonarios, el sorteo también definió los emparejamientos de otros clubes colombianos en la fase previa.

América de Cali vs Bucaramanga en el Pascual Guerrero completan la lista de representantes del país, pero solo dos de los cuatro lograrán avanzar a la fase de grupos, según el sistema de competencia.

Este escenario obliga a los equipos nacionales a enfrentarse entre sí desde el arranque, reduciendo las posibilidades de una mayor presencia colombiana en instancias posteriores. Por eso, el duelo en Medellín adquiere un valor estratégico, más allá del prestigio de vencer a un rival directo.

Con el calendario ya definido, ambos clubes tendrán semanas clave para preparar un partido que puede marcar el rumbo de su temporada.

La Copa Sudamericana ofrece una vitrina internacional y una oportunidad de redención deportiva, y el choque entre Atlético Nacional y Millonarios promete ser uno de los grandes focos de atención del continente en marzo.