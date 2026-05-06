🔴Colombia vs. Uruguay, Liga de Naciones Femenina: hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia Femenina tendrá este viernes 5 de junio una nueva oportunidad para ratificar el gran momento que atraviesa en las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado nacional recibirá a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en compromiso correspondiente a la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina, torneo que además entrega los cupos para la Copa Mundial de Brasil 2027.

Las dirigidas por Angelo Marsiglia llegan a este compromiso con un panorama muy favorable. Gracias a la campaña realizada durante las primeras siete fechas, el equipo colombiano depende de sí mismo para asegurar matemáticamente su presencia en la próxima cita orbital. De hecho, solo necesita sumar un punto en los dos encuentros que le restan para confirmar su clasificación.

La expectativa alrededor del partido es alta, no solo por la posibilidad de sellar el boleto mundialista ante su público, sino también porque el equipo mantiene intactas sus aspiraciones de finalizar en lo más alto de la tabla de posiciones.

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¿Cuál es el nuevo objetivo de la Tricolor?

Aunque la clasificación al Mundial de Brasil 2027 está prácticamente al alcance de la mano, dentro del grupo existe una meta aún más ambiciosa. Colombia quiere conquistar la Liga de Naciones Femenina y cerrar las Eliminatorias como la mejor selección.

El rendimiento mostrado durante el certamen ha permitido que el conjunto nacional se mantenga entre los principales protagonistas del torneo. Por ello, el cuerpo técnico y las jugadoras consideran que no basta con obtener el cupo mundialista, sino que también aspiran a coronar el proceso con el título.

Un triunfo frente a Uruguay representaría un paso importante en esa lucha, especialmente cuando restan pocas jornadas para la conclusión de la competencia.

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Cali se prepara para una jornada especial

El estadio Pascual Guerrero volverá a ser escenario de un partido trascendental para el fútbol femenino colombiano. La afición caleña ha acompañado de manera constante a la selección y espera celebrar una nueva clasificación mundialista en casa.

Uruguay, por su parte, intentará complicar los planes de la Tricolor y sumar puntos importantes en la recta final del campeonato. Sin embargo, Colombia parte como una de las favoritas gracias a la solidez que ha mostrado tanto en defensa como en ataque durante el torneo.

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El compromiso está programado para las 5:30 de la tarde y podrá seguirse a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación oficial del canal. Una cita que podría marcar otro capítulo histórico para una generación de futbolistas que continúa consolidando a Colombia entre las principales potencias del fútbol femenino sudamericano.