La última fecha de las eliminatorias sudamericanas se ve por el Canal RCN: prográmese

Este martes 9 de septiembre será una jornada cargada de tensión y expectativa en el cierre de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aunque varias selecciones ya tienen asegurado su boleto directo a la cita mundialista, la atención se concentra en dos combinados que todavía sueñan con alcanzar la repesca: Venezuela y Bolivia.

La Vinotinto, que ha sorprendido con un desempeño sólido y sueña con su primera participación mundialista, se enfrentará en Maturín a la ya clasificada Colombia. Por su parte, Bolivia tiene la complicada misión de recibir a Brasil, uno de los equipos más regulares del continente. Ambos equipos llegan con la misma meta: sumar los puntos necesarios que los acerquen al cupo de repechaje intercontinental, aunque el camino luce más favorable para los venezolanos, que dependen de sí mismos.

La jornada comenzará temprano con el duelo entre Ecuador y Argentina a las 6:00 p.m. (hora colombiana), un encuentro atractivo que servirá de antesala a una noche en la que todo el continente estará pendiente de lo que ocurra.

Venezuela y Bolivia, con sueños opuestos en la definición

El choque entre Venezuela y Colombia no solo tendrá la carga emocional de un clásico regional, sino también el condimento de la necesidad. Los dirigidos por Fernando Batista saben que en casa no pueden dejar escapar puntos si quieren mantener vivo el sueño del repechaje. Colombia, ya clasificada, afrontará el partido con mayor tranquilidad, pero buscará mantener su invicto y cerrar la eliminatoria con buenas sensaciones.

Bolivia, por su lado, enfrenta un panorama más complicado. La Verde recibe a Brasil, la pentacampeona del Mundo. Para los bolivianos, ganar es la única fórmula que los mantendría con posibilidades, aunque deberán esperar también lo que suceda en el juego de Venezuela.

Además de Venezuela-Colombia y Bolivia-Brasil, la fecha se completa con los duelos entre Perú-Paraguay y Chile-Uruguay, encuentros que servirán para definir posiciones finales en la tabla. El Canal RCN tendrá la transmisión principal del juego de la Selección Colombia, mientras que los demás partidos estarán disponibles a través de la aplicación oficial del canal, garantizando que los hinchas puedan vivir en simultáneo toda la emoción de este cierre de eliminatorias.