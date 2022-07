Extécnico de la Selección Colombia se despachó previo a la final de la Copa América Femenina

Durante las últimas semanas, el futbol femenino en Colombia se ha convertido en el tema de conversaciones para todos los ciudadanos, pues lo realizado por la Selección Colombia en la Copa América, ilusiona a todos los colombianos con la obtención de la primera Copa América por parte de las ‘cafeteras’.

Uno de los que no se quedó callado y habló sobre el equipo cafetero, fue el extrenador de la ‘tricolor’ Felipe Taborda, quien estuvo en proceso de formación de varias de las jugadoras que hacen parte del equipo, por tal motivo, es una voz autorizada para hablar de lo que se puede pasar en la final entre Colombia y Brasil.

En conversaciones con el programa Deportes Sin Tapujos, de OnRadio Cali, dio a conocer que Colombia ya cumplió los objetivos de la Copa América y que no se puede criticar a las cafeteras si se llega a perder la final, pues recalcó que Brasil es una de las selecciones más importantes en el fútbol femenino.

"Colombia no tiene nada que perder en la final del sábado, ya consiguió los objetivos y la Selección Brasil es muy fuerte", agregó el extrenador de Colombia.

De igual forma, habló sobre las jugadoras que tuvo a su mando y que siguen siendo figuras con el equipo de Nelson Abadía, que ha incorporado a su equipo un recambio notorio de la selección que llegó a final del torneo en el 2014.

"Hay una generación que nos ha dado muchas alegrías, pero para los Juegos Olímpicos de París ya van a estar algunas jugadoras con 34 o 35 años. De la primera generación se mantienen Daniela Montoya y Catalina Usme. Estamos en un recambio generacional en el fútbol femenino colombiano", agregó el actual entrenador de Cortuluá.

Por otro lado, Felipe Taborda, destacó el premio económico que tendrán las colombianas, pues dio a conocer que en la final de la Copa América del 2014, el premio para la plantilla fue de 5 millones, teniendo una gran diferencia con los hombres.

Critica a la Liga Femenina

Felipe Taborda, no escondió su descontento con la presente Liga Femenina en Colombia, teniendo en cuenta que, durante el segundo semestre del presente año, no se hará torneo, pues varios clubes no accedieron a la propuesta presentada por la FCF y la Dimayor.

"Para mí nunca ha existido una liga profesional femenina cuando se hace solamente de 3 meses. Se debe hacer un torneo largo y con buena planificación", finalizó el entrenador.