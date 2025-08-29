Fenerbahce tomó radical decisión que sacude el futuro de Jhon Durán: comunicado oficial

El Fenerbahce sacudió el mercado del fútbol europeo al confirmar la salida de José Mourinho como director técnico.

El portugués, que asumió la dirección en la temporada 2024-2025, no pudo consolidar resultados y fue señalado tras la eliminación en la fase previa de la Champions League frente al Benfica, un golpe duro para la hinchada turca.

Comunicado oficial del Fenerbahce

A través de un comunicado oficial, el Fenerbahce anunció la salida del DT portugués José Mourinho, DT del colombiano Jhon Durán, tras los malos resultados recientes, entre ellos la eliminación de la fase previa de Champions League a manos del Benfica.

"Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera", publicó el club en sus canales oficiales.

¿Qué significa esta salida para Jhon Durán?

La noticia podría abrirle un nuevo panorama al delantero colombiano. La relación entre Durán y Mourinho estaba claramente deteriorada, pues el joven atacante permanecía en el banco de suplentes y apenas sumaba minutos en cancha.

En las últimas semanas, el propio Mourinho había encendido la polémica con duras palabras. “Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”

Así las cosas, con la salida del entrenador, se espera que el nuevo DT del Fenerbahce pueda darle más oportunidades a Durán, quien busca consolidarse como una de las promesas colombianas en el fútbol europeo.

Lo que viene para el Fenerbahce

En las próximas horas, el club turco anunciará el reemplazo de Mourinho. La expectativa es alta, pues la temporada recién comienza y la directiva quiere mantener al equipo en la pelea por el título de la Superliga Turca y, al mismo tiempo, recomponer la confianza del grupo.

Para Jhon Durán, este cambio de timonel podría ser la oportunidad ideal para reinventarse y demostrar todo su talento y así cambia la percepción que tiene la prensa turca sobre él.