"Hamilton y Verstappen no construyeron nada": Fernando Alonso le quitó mérito a sus títulos

Durante los últimos años en la Fórmula 1, dos nombres han sido los que dominan por completo los campeonatos: Max Verstappen y Lewis Hamilton. En el caso del neerlandés, ganó su primer título en 2021, derrotando al propio Hamilton en la última carrera. Luego, dominó por completo la temporada 2022, y la 2023 está encaminada para ser la misma historia, con una jerarquía total de Red Bull.

Antes de esto, Hamilton ganó todos los títulos del 2017 al 2020, al igual que los de 2014 y 2015 con Mercedes, y el del 2008 con McLaren. Está empatado con Michael Schumacher como el piloto con más títulos en la historia con siete.

Lea además: Jesurún destapa los candidatos a dirigir a la Selección Colombia femenina

En el siglo XXI, la F1 ha tenido diversos campeones, como los ya mencionados Verstappen, Hamilton y Schumacher, así como Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Jenson Button, Kimi Raikkonen, y Fernando Alonso.

De todos estos nombres, solo Alonso sigue compitiendo en la máxima categoría. El campeón en las temporadas 2005 y 2006 tiene ya 42 años, pero se mantiene vigente con Aston Martin, y ha tenido excelentes resultados con el equipo.

Alonso sobre los títulos de Verstappen y Hamilton

A lo largo de su carrera, el piloto español tuvo la oportunidad de pelear por títulos contra Schumacher, Hamilton y Vettel, corriendo para Renault, McLaren y Ferrari, pero solo logró conseguirlos con el equipo francés. Estuvo muy cerca de conseguir más campeonatos, pero por distintas circunstancias no lo logró.

En el pasado, Alonso ha tenido mala suerte en algunos equipos, y esto no le permitió luchar por más campeonatos. En una reciente entrevista, el piloto habló sobre la suerte que han tenido otros corredores de llegar al lugar indicado en el momento indicado,

"Cuando Lewis se fue a Mercedes, no 'construyó' nada. Fue simplemente un cambio en las regulaciones lo que le ayudó. Cuando Max se unió a Toro Rosso y Red Bull, Hamilton seguía ganando todo. No "construyó" un equipo Red Bull ganador. En 2021 estuvo muy igualado entre ellos, y ahora, con el cambio de normativa del año pasado, Red Bull gana todas las carreras en lo que va de temporada", sostuvo Alonso en declaraciones con el diario The Telegraph.

Añadió que "en definitiva, solo necesitas estar en el lugar correcto en el momento adecuado.Así que no sé exactamente a qué nos referimos cuando decimos que puedes 'construir' equipos a tu alrededor".

"Este es un deporte en el que decisiones técnicas, reglamentos técnicos, la inspiración de la oficina de diseño o del túnel de viento marcan más la diferencia que tus aportes, tus comentarios, tu personalidad o tu forma de conducir", puntualizó el piloto español.