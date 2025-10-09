CANAL RCN
Deportes Video

DT de Venezuela estalla tras derrota ante Colombia y abandona la rueda de prensa

La derrota 3-6 de Venezuela ante Colombia desató polémica, pues Fernando Batista pidió disculpas al pueblo, pero abandonó la rueda de prensa sin responder preguntas, dejando indignación y críticas.

septiembre 10 de 2025
06:37 a. m.
La Selección Colombia cerró las eliminatorias al Mundial 2026 con una contundente victoria 3-6 frente a Venezuela, en un duelo que se disputó en Maturín y que terminó dejando a la Vinotinto sin opciones de repechaje.

Con este resultado, la Tricolor finalizó como la tercera mejor selección de la clasificación, con 28 puntos, solo detrás de Argentina (38) y Ecuador (29).

La derrota fue doblemente dolorosa para los venezolanos, ya que Bolivia aprovechó su localía en La Paz para derrotar 1-0 a Brasil, adueñándose así del séptimo lugar y del cupo al repechaje. Venezuela, que hasta la última jornada mantenía la ilusión, se quedó fuera y con un sabor amargo que desató controversia.

La polémica en rueda de prensa de Fernando Batista

El seleccionador Fernando ‘Bocha’ Batista compareció ante los medios en una rueda de prensa cargada de tensión. El argentino, visiblemente afectado, se limitó a ofrecer disculpas al país por no cumplir el objetivo de llegar al repechaje.

“Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser. Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje”, afirmó.

El entrenador destacó el esfuerzo de su plantel: “Agradezco a este grupo de jugadores. Lo intentamos hasta la última fecha. Momento muy difícil, muy duro en lo personal y en lo futbolístico”.

Batista abandonó la rueda de prensa y genera polémica

Más allá de sus palabras, lo que generó molestia en la prensa fue que Batista no respondió preguntas y decidió retirarse de manera abrupta de la rueda de prensa. El gesto fue interpretado como una señal de frustración, pero también como una falta de respeto hacia los periodistas que buscaban explicaciones más profundas tras la eliminación.

El técnico anticipó que en los próximos días realizará un análisis “más tranquilo” de lo sucedido, pero por ahora, la polémica se centra en su decisión de abandonar el lugar sin dar mayores explicaciones.

