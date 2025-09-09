Chile y Uruguay no se hicieron daño en la última fecha: resultado que sirvió a Colombia

La última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó un contraste marcado entre dos selecciones históricas. En Santiago, Uruguay, ya clasificada con antelación, igualó sin goles frente a una selección de Chile que volvió a mostrar las mismas dificultades que la condenaron al último lugar de la tabla.

El empate sin goles reflejó un trámite parejo, con pocas opciones claras y un ritmo que, en muchos pasajes, se jugó al compás de la necesidad chilena por sumar puntos. Sin embargo, la falta de contundencia y la desorganización en el ataque dejaron nuevamente al local sin respuestas.

Uruguay cumple y mira al futuro

La Celeste finalizó la clasificatoria en la cuarta posición con 28 puntos, solo por detrás de Argentina, Ecuador y Colombia. El equipo de Marcelo Bielsa mostró regularidad durante la campaña, con partidos de alto nivel, especialmente frente a rivales directos, y una propuesta ofensiva que le permitió asegurar con anticipación su boleto a Estados Unidos 2026.

El cierre sin goles en Santiago le sirve a Uruguay como un ensayo de rotación y consolidación de variantes, ya que el técnico argentino aprovechó la clasificación temprana para dar minutos a varios futbolistas. El objetivo ahora es mantener el nivel competitivo y preparar la nómina definitiva que viajará al Mundial.

Chile toca fondo en la tabla

Para Chile, en cambio, el panorama es sombrío. Con apenas 11 unidades, la Roja se hundió en el último lugar de la eliminatoria, firmando el peor rendimiento de su historia en un premundial. La falta de renovación generacional, sumada a problemas en la dirección técnica durante gran parte del proceso, explican en gran medida la caída estrepitosa de una selección que hace apenas una década fue bicampeona de América.

El cierre sin goles ante Uruguay simboliza el difícil momento que atraviesa el fútbol chileno, que ahora deberá replantear su futuro de cara a la siguiente Copa América y a un nuevo ciclo mundialista.