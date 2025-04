Boca Juniors se quedó sin DT tras caída en el superclásico frente a River Plate

Este martes 29 de abril se confirmó una noticia que venía tomando fuerza desde el pasado fin de semana: Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Boca Juniors.

La decisión, según informaron diversos medios deportivos argentinos, fue tomada directamente por el presidente del club, Juan Román Riquelme, luego de la derrota ante River Plate en el superclásico disputado en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

La caída por 2-1 frente al eterno rival terminó de sentenciar un ciclo que ya venía siendo cuestionado por el rendimiento irregular del equipo. El planteamiento táctico de Gago fue blanco de fuertes críticas, tanto por parte de la prensa especializada como de la hinchada xeneize, que esperaba una actuación más audaz en el partido más importante del semestre.

Riquelme tomó una decisión contundente

La derrota ante River no solo fue dolorosa por el marcador y el rendimiento exhibido, sino también porque no le permitió al equipo tomar el liderato. Según versiones cercanas al entorno boquense, Riquelme no quedó conforme con la dirección del equipo, y tras una reunión a puertas cerradas con parte del Consejo de Fútbol, optó por terminar el vínculo con Gago de manera inmediata.

La relación entre ambos, que alguna vez fue cercana debido a su pasado como compañeros de selección, se habría deteriorado en las últimas semanas producto de diferencias internas respecto al manejo del plantel. El final del ciclo fue abrupto, pero para muchos era inevitable.

Críticas, presión y un final anunciado

Desde su llegada a Boca, Gago nunca logró consolidar una idea de juego que convenciera plenamente. A pesar de algunos buenos momentos, las expectativas en un club tan exigente como el xeneize siempre fueron altas, y la falta de resultados en los partidos claves terminó por pasarle factura.

Ahora Boca Juniors deberá buscar un reemplazo de inmediato, en medio de un calendario apretado y con la necesidad urgente de recuperar terreno en el torneo local. Mientras tanto, el nombre de Fernando Gago ya deja una huella polémica en el banco azul y oro, en un ciclo que duró poco y terminó envuelto en tensión.