Gaviria está 'desesperado' por ganar en el Giro 2022

Alberto Dainese ganó la etapa 11 del Giro de Italia, este miércoles en Reggio Emilia, firmando así el primer triunfo de un corredor en esta edición. El italiano que no había ganado hasta ahora ninguna etapa superó en la línea de meta al colombiano Fernando Gaviria.

Luego de estar cerca nuevamente de una victoria de etapa, el ciclista del UAE Team expresó sus ganas ganar en esta edición del Giro de Italia.

“Fuimos segundo no fue el resultado que queríamos, pero tenemos que aceptarlo. Las piernas están bien, pero hoy Dainese fue más rápido. Había viento de cola, así que fuimos un poco antes de lo habitual, pero él se llevó una buena victoria, muy bien hecho. La forma es donde quiero que esté y estoy realmente ansioso por obtener una victoria aquí en este Giro”

Además, Fernando Gaviria destacó la actuación de su rival italiano e hizo una análisis de la onceava etapa.

“Otra vez segundo, no es el resultado que queremos tener. Contamos con buenas piernas. Aceptar que no somos los más fuertes el día de hoy. Me dijeron que era viento de cola, por eso salimos un poco largos. Nada que hacer. Gana un corredor excelente, si gana un sprint tan rápido merece aplaudirlo, así que felicitaciones a él. Sentí de cara el viento, en el equipo me decían que era de cola. Quizá no era como yo lo sentía, sino como decían los del carro. Las piernas me hicieron sentir que era de cara”

Dainese y su alegría por ganarle la etapa 11 a Gaviria en el Giro 2022

"Esta mañana, nuestro plan era ir al esprint con Cees Bol (el otro velocista del equipo DSM), pero no funcionó así", explicó Dainese, muy emocionado tras la llegada.

El italiano de 24 años se llevó la tercera victoria de su carrera. El año pasado fue segundo en una etapa de la Vuelta a España, por detrás del holandés Fabio Jakobsen.

El jueves, la 12ª etapa, la más larga de este Giro, atravesará los Apeninos para unir Parma y Génova (204 kilómetros), con unos 30 últimos kilómetros relativamente llanos.

