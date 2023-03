Presidente de la Dimayor dio detalles sobre la inspección de la SIC: ¿qué dijo?

El fútbol colombiano se ha visto en vuelto en una serie de polémicas que lo han dejado muy mal parado ante la Conmebol, el último de ellos fue la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio en las oficinas de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, la cual generó todo tipo de críticas entre todos los aficionados.

Con el fin de esclarecer sobre esta visita sorpresiva de la (SIC), Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor habló sobre los detalles de la inspección, afirmando que todo es una diligencia preliminar, la cual puede terminar en una investigación más adelante.

“Una diligencia preliminar tiene unos protocolos, que están autorizados por la ley. Por ejemplo, el de dispositivos, lo han hecho en muchas empresas. Es parte de esa investigación, para que la Superintendencia, si lo considera en el futuro, abra una investigación formal”, agregó el presidente de la Dimayor ante los medios de comunicación.

De igual forma, habló sobre el proceso que se llevó en contra él, donde la Superintendencia de Industria y Comercio le decomisó su celular personal y algunos computadores que se llevaban algunos trámites administrativos de la Dimayor.

“En el caso personal, los dispositivos ya están en mi poder. Eso toma un día aproximadamente. La dirigencia preliminar no dijo específicamente para qué era, pero íbamos guiados por las preguntas, para ver a donde está dirigida. Es mucho del tema del fútbol femenino, contratación y algunos contratos. No quiero profundizar precisamente porque es preliminar, no quiero ‘contaminar’ con comentarios que puedan perjudicar esta diligencia”, añadió Fernando Jaramillo.

Además, agregó: “Nosotros ya declaramos, estuve por más de tres horas. Al final, ampliaron la declaración de otros temas”, finalizó.

Actos de violencia en el Estadio Manuel Murillo Toro

Por último, el presidente de la Dimayor se refirió sobre los actos de violencia que se presentaron previo al juego de la Copa Sudamericana en la ciudad de Ibagué, donde una piedra impactó el bus donde se movilizaba el Junior de Barranquilla, a la llegada de al estadio Manuel Murillo Toro.

“El estadio recibió sanción, de acuerdo con algunas decisiones del pasado. Es lamentar el hecho, ser claros que las sanciones están, no se las inventan y se deben cumplir. Hay que trabajar para evitar estos hechos, no es fácil. Sucede mucho, no es una disculpa, en el Mundial, Euro, Champions. Pasan cosas en estos eventos y debemos tener cuidado. No podemos permitir que unos pocos dañen el fútbol. Trabajaremos para crear un ambiente más seguro en los estadios”, finalizó.